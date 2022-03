Místostarosta Petr Buráň reagoval mimo jiné tím, že starosta už na dovolené byl. „Zastupoval jsem ho já v jeho nepřítomnosti, naprosto v pohodě. Problém v tom nevidím. Zažili jsme tady covidovou krizi, tornádovou krizi a teď začínáme řešit uprchlickou krizi. Všechno zatím zvládáme s tím, jak jsme zvoleni,“ uvedl Buráň.

Hodonín truchlí: zemřel místostarosta Ambrozek, bylo mu 51 let

Bývalý místostarosta Vítězslav Krabička vyzval nového člena užšího vedení radnice k tomu, aby vysvětlil, jak bude řešit souběh nové funkce a zaměstnání. „Proti Davidovi nic nemám, ale nebude to mít jednoduché. Navíc bude mít silný úsek, a to ekonomiku a finance,“ upozornil zastupitel Krabička s tím, že vlastního protikandidáta nenavrhli, a to vzhledem k tomu, že do voleb už zbývá zhruba jen posledních sedm měsíců.

Větší podpora u opozice

Jak sám Herzán potvrdil, je učitelem na základní umělecké škole. „Ta práce je specifická v tom, že se v převážné většině odehrává v odpoledních hodinách. Tudíž dopoledne mám volno na to, abych mohl zastávat funkci místostarosty. Samozřejmě mohu být flexibilní, co se týká odpoledních hodin, protože se jedná o individuální vyučování,“ vysvětlil nový místostarosta, který byl od začátku volebního období řadovým radním.

Toto místo se jeho zvolením místostarostou uvolnilo. Po více než tříleté pauze se do městské rady vrátil ředitel stavební firmy Jiří Štukavec. Ten si získal kromě koalice i větší podporu u opozice.

OBRAZEM: Kyjovští ubytovali lidi z Ukrajiny, přijeli i s malými dětmi

Koalici zůstává v jednatřicetičlenném zastupitelstvu šestnáct mandátů. Osm z nich drží hnutí Pro Hodonín vedené starostou Liborem Střechou, který byl v krajských volbách kandidátem StaNu. Pět zastupitelů mají křesťanští demokraté a třemi mandáty je doplňují zastupitelé navržení za Svobodné, kteří nedávno založili sdružení Hodoňáci.

Nejsilnější opoziční stranou je v Hodoníně ANO s pěti mandáty, následované komunisty a Změnou se čtyřmi, které doplňují dvě osobnosti z řad Sdružení nestraníků pro Hodonín. Opoziční kandidáti neuspěli v úterý v podvečer následně při volbách do dozorčí rady a na valnou hromadu hodonínských Vodovodů a kanalizací. Zvítězili koaliční nominanti.