Pacienti si tady budou moci nechat ošetřit chrup svůj či svých potomků pouze už jen do konce března. Tato nepříjemná zpráva zasáhla všechny generace. „Zase budou děti bez zubaře. Kde mám zase hledat… Sháněla jsem zubaře šest let, a když už ho konečně mám, tak zase končí,“ posteskla si Barbora Macková.

Přesně ví, o čem mluví. Upozornila totiž na to, že shání hlavně zubařku po dceru, která potřebuje odbornou stomatologickou péči kvůli vadě skusu, na niž doplácí zvýšenou kazivostí stoličky. „Tento problém je nutné řešit, ale kde? Když zubaři nejsou. A my jsme normální lidi, kteří si soukromého zubaře dovolit nemohou,“ svěřila se žena.

S tímto tíživým problémem chybějícího zubního lékaře se v Moravském Písku potýkají znovu. Přitom obec před pár lety nechala rekonstruovat a upravit tamní zdravotní středisko. Ani to ale zubaře zatím v obci neudrží. „Naposled se tady kvůli novým registracím tvořily fronty, takže stoprocentně by bylo potřeba sehnat náhradu. Už teď musí řada místních jezdit k zubaři do Veselí, Bzence nebo dokonce až do Hodonína, kam je ale velice těžké se dostat zejména, pokud jde o starší lidi bez vlastního auta,“ řekl Deníku Jiří Nejezchleb nedaleko od ještě dosluhující zubní ordinace.

Jak ale stojí na informačním sdělení na vstupu do zdravotního střediska, definitivně končí poslední březnový den. S omluvou pacientům a s výzvou, aby si našli nového ošetřujícího lékaře. „Uzavřela jsem to z osobních důvodů. Nerada bych to nějak rozšiřovala,“ vyjádřila se v Moravském Písku končí zubní lékařka Kateřina Tyllichová.

Vedení obce tak zhruba po roce hledá znovu zubaře. Nabízí moderně zařízenou ordinaci, nový velký byt, finanční příspěvek od obce a také vděčné pacienty. „Jsme ve stejné situaci jako před rokem, než nastoupila současná zubařka, která nyní odchází. Předtím jsme řešili odchod zubní lékařky i v roce 2018. Myslím si, že nabízíme poměrně hodně, a to zajištění zubního lékaře není primárně věcí obce, ale zdravotní pojišťovny,“ uvedla starostka Moravského Písku Hana Habartová s tím, že navíc ordinace je spádová i pro pacienty ze širšího okolí.

O zlepšení situace se podle mluvčí krajského úřadu Aleny Knotkové snaží i Jihomoravský kraj. „Poskytování hrazených zdravotních služeb, včetně jejich místní a časové dostupnosti, zajišťuje podle zákona právě zdravotní pojišťovna. Na nedostatek zubních – ale i dalších – lékařů se snažíme prostřednictvím našeho krajského odboru zdravotnictví neustále upozorňovat zdravotní pojišťovny, které zajišťují tuto péči na našem území,“ reagovala Knotková.

Zároveň zdůraznila, že lákání zubařů na periferie s příslibem bytů, ordinací, extra peněz navíc, proplácením jízdného a dalších benefitů ovšem není věcí krajského úřadu, ale více institucí, které mohou pomocí různých forem pozitivní motivace podnítit zakládání stomatologických ordinací v cílových oblastech s ohroženou dostupností. „Ve spolupráci s pojišťovnami organizujeme jednou měsíčně výběrové řízení. Návrh na vyhlášení můžou ze zákona podat poskytovatelé zdravotních služeb, zdravotní pojišťovny nebo obce,“ sdělila krajská mluvčí.

Zmínila tak pro obor zubního lékařství současný případ třítisícových Dolních Bojanovic. Tam bývalá zubní lékařka skončila ke konci minulého roku. S její nástupkyní počítají na tamním zdravotním středisku od dubna. „Ordinaci předěláváme tak, aby vyhovovala nárokům na moderní praxi včetně prostorů pro dentální hygienu. Od dubna by si to tady měla převzít nová zubní lékařka. Jsme rádi, že budeme mít tuto péči zajištěnou,“ přiblížil nový starosta Tomáš Makudera s tím, že do budoucna chce vedení obce sehnat ještě druhého zubního lékaře. Důvodem je podle něj to, že nová moderní zubařská péče je jiná a časově náročnější, proto ale také kapacitně pokrývá méně pacientů.

Podle mluvčí největší z českých zdravotních pojišťoven, Všeobecné, Viktorie Plívové se dá obecně říct, že pokud nějaký klient přijde o zubního lékaře a neuspěje při hledání nového stomatologa sám, může se obrátit na klientské pracoviště pojišťovny nebo kontaktovat její informační linku. „Tam se mu kolegové snaží s registrací u nového lékaře pomoci, předat kontakty na ordinace v okolí atd. využít lze také online vyhledávač VZP. Dále se může klient se žádostí obrátit také na Českou stomatologickou komoru. V tomto směru jen připomínáme, že konečné rozhodnutí, zda bude konkrétní klient registrován, je samozřejmě pouze v kompetenci lékaře, s ohledem na jeho aktuální možnosti a kapacity,“ upozornila mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Ta podle ní přistupuje k zajištění dostupnosti zdravotní péče pro své pojištěnce velmi aktivně. Mimo jiné nabízí také bonusové programy za otevření nové ordinace, a to například od letošního ledna spuštěný VZP Plus. „Pokud se stomatolog rozhodne otevřít nové plnohodnotné pracoviště v jedné z preferovaných oblastí, obdrží bonifikaci ve výši půl milionu korun, násobenou podílem počtu našich pojištěnců v daném okrese. Další bonusy pak zohledňují splnění dalších kritérií jako nasmlouvaný potřebný počet našich klientů či rozšíření ordinačních hodin. Celkem se tak jedná o stovky tisíc korun,“ upozornila Plívová.

Pojišťovna v posledním roce podnikla podle ní další zásadní krok, kterým byla iniciace vzniku pracovních skupin, nyní fungujících ve všech krajích. „Debaty se týkají i možných dlouhodobějších opatření na úrovni samospráv, jako je nabídka stipendií místním středoškolákům, kteří odejdou na lékařské fakulty tak, aby se po ukončení studia vraceli právě do svého regionu,“ dodala mluvčí pojišťovny.