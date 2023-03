Slunečné počasí lákalo také v neděli k prohlídce Zoologické zahrady v Hodoníně. Jenže ta zůstává po nějakou dobu uzavřená. Možnou příčinou má být podle neoficiálních zdrojů z hodonínských facebookových skupin odchod šimpanze se své ubikace a následná bezpečnostní opatření.

Zoo Hodonín v neděli odpoledne. | Video: Deník/Petr Turek

„Omlouváme se, zoo má dnes 19. března zavřeno z mimořádných důvodů. Dnes se již neotevře. Vstupné bude návštěvníkům vráceno nebo nahrazeno náhradním lístkem,“ informovala hodonínská zoo na svém facebooku krátce po nedělní patnácté hodině.

Podle informací, které následně sdělil Deníku ředitel zoo Martin Krug, se stalo to, že u dveří ubikace pro šimpanze praskl zajišťovací kolík. „Ti se tak dostali ven z pavilonu do obslužné chodby. Bohužel ta je velice nepřehledná, takže nebylo možné do ní vejít. Hned se nevědělo, kde přesně se šimpanzi pohybují,“ přiblížil ředitel.

Právě komplikovanost místa a zajištění bezpečnosti si vyžáday těžké rozhodování. „Nemohli jsme dopustit, aby se zvířata dostala dál do prostorů zoologické zahrady. Nakonec se nám podařilo s velkým vypětím je uspat všechny tři a všechno zabezpečit. Již jsou na svých místech. Musím vyzdvihnout práci našich veterinářek, které okamžitě přijely, a dokázaly namíchat správné směsi a správě uspat všechna tři zvířata. Teď už je jen kontrolují, a budeme je postupně probouzet,“ řekl krátce po šestnácté hodině Krug.

Šimpanzi tak nakonec nikomu neublížili, i když napáchali menší škody tím, že poničili dveře a košťata, navíc utrhli držáky na hadice. „Jinak se žádná vážnější ztráta a hlavně újma na zdraví a na životě nikomu nestala. A to je nejdůležitější,“ doplnil ředitel. Podle něj se má hodonínská zoologická zahrada otevřít opět v pondělí.

Zahrada o velikosti čtyři a půl hektaru se rozprostírá na okraji lužního lesa Dúbravy v severozápadní části Hodonína. Její chloubou jsou výběhy kočkovitých šelem, pavilony exotického ptactva, pavilon primátů a plameňáků.