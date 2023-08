Začátkem tohoto týdne tady bylo k vidění chystání třásní z krepového papíru, které na slavnosti ozdobí hřívy koní v královském průvodu. „Potom ve čtvrtek budeme točit chocholky a v pondělí vážeme mašle,“ přiblížila další postup prací Marie Holcmanová, organizátorka Jízdy králů.

„Koně mám půjčeného z Ranche Nevada ze Smraďavky, je klidný a poslouchá. Jezdit na koni mě baví, jezdíval už můj taťka a také děda, takže po generacích už vím co a jak. Ještě uvidím, jak bude kůň reagovat na třásně a na lidi okolo,“ svěřil se Petr Ticháček, který pojede ve třetím páru za králem.

Změna. Školy v Kyjově přecházejí z plynu na teplo. Město čeká třetinové úspory

Úplně v čele bude praporečník. „Tím je nezdatnější jezdec. Ten má v holínkové botě turecký prapor na dřevěné tyči, nazdobený živými květy a mašlemi. Za ním jedou čtyři vyvolávači, kteří vyvolávají verše. Ty skládá bratr Josef a jeho synové. Vyvolávači zastavují u těch obchodů, úřadů a domů, do kterých si nás pozvou,“ vysvětluje organizátorka.

Čtyři výběrčí sbírají do košíku dary, děkují vtipnými verši. Dary pak odnášejí dívky v krojích na výběrčí vůz, který celý průvod uzavírá. Za výběrčími jede král. Jeho chrání dva pobočníci se šavlemi. „Na těch mají znak skoronské obce s datem 1677, tedy rokem, kdy byla ukončena kolonizace Skoronic,“ upřesnila Marie Holcmanová.

Pivní pěna i exotika ve Veselí. Náměstí vonělo jídlem z Afriky i Egypta

Za pobočníky následují děkovníci a dvanáct členů královské družiny. I ti musí ovládat volání. „Kyjovjáky pozdravíme, to je dobrým zvykem, možú nás teď pohostit pivem nebo vínkem! My jim pěkně poděkujem, aj popřejem zdraví, dobrá mysl, veselost, to je poklad pravý! Mějte se tu všecí dobře, držte spolem krok, ať žije ta Jízda králů, aj Slovácký rok,“ zarecitoval zpaměti děkovník Šimon Chytil. Ten byl králem na Slováckém roku v Kyjově v roce 2015. Tehdy mu bylo deset let, tedy stejně jako letošnímu králi Teodorovi Šťastnému.