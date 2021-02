Nový relaxační areál má vyrůst při tamní sklepní lokalitě Búdy, kterou hojně vyhledávají milovníci vína z celé České republiky. „Myslím si, že lidé rádi využijí možnost nového koupání. Sezona by se mohla prodloužit ohřevem vody a tím, že by byl bazén krytý, případně aspoň částečně,“ svěřil se mutěnický vinař Antonín Bognar v blízkosti pozemků připravených pro areál přírodního koupacího biotopu.

Koupací biotop Mutěnice



* Kde: naproti sklepního areálu Búdy, za železniční tratí Hodonín – Zaječí v blízkosti Mutěnice zastávka a v sousedství fotbalového hřiště

* Denní návrhová kapacita: až 850 návštěvníků

* Hloubka: max. 2 až 2,5 metru

* Areál: přibližně 1,5 hektaru

* Odhad nákladů: 50 milionů korun

Odborná firma v současnosti pracuje na projektové dokumentaci pro toto přírodní koupaliště. „Bude důležité, jaká z projektu vyplyne cena a jestli na biotop získáme dotace. Pak bychom se rozhodli, jestli do toho půjdeme,“ řekl mutěnický místostarosta Milan Mráz.

Vedení radnice téměř čtyřtisícové obce počítá s tím, že projekt bude hotový do poloviny tohoto roku. „Pro biotop jsme se rozhodli z důvodů ekologie, má blízko k přírodě. Navíc jsou pro něj v lokalitě vhodnější podmínky než pro klasické chemické koupaliště s pevnou bazénovou vanou, jehož stavba by byla i náročnější,“ odůvodnil vhodnost volby místostarosta.

Jak doplnil, doposud jezdívají Mutěničtí za letním koupáním nejčastěji do sousedních měst, tedy do Dubňan a Hodonína. Někteří ale míří i do kyjovské místní části Bohuslavice. Právě tam se nachází zatím jediný přírodní koupací biotop v okrese Hodonín. „Navštěvují jej tři hlavní skupiny. Jednak ti, kteří jej vyhledávají kvůli tomu, že ve vodě není žádná chemie a na klasické koupaliště by nevlezli. Dále se na biotop chodívají koupat místní a také chalupáři z okolí,“ nastínil klientelu bohuslavického biotopu ředitel Technický služeb Kyjov Vladimír Šimeček. V jubilejní desáté sezoně, která byla poslední předcovidová, tamní koupaliště s vodou čištěnou rostlinami navštívilo téměř devět tisíc lidí.

Zdeněk Šmýd z Turistické asociace Slovácko potvrdil vhodnost mutěnické volby biotopu z několika důvodů, i když předpokládá využití především místními.

„Klasická koupaliště jsou už v okolí a biotop je specifickou nabídkou, která reprezentuje i ekologické cítění na Slovácku. Samozřejmě turisté v létě vyhledávají koupání, tím spíš, když jej mají blízko, třeba kousek od penzionu či nedaleko cyklostezky,“ dodal.