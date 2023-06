Stavbaři budou mít na unikátní dílo k dispozici zhruba třetinu miliardy korun. „V letošním roce je to pro naše Ředitelství nejvýznamnější stavba. Dnešním dnem se plní velká očekávání řady turistů, příznivců rekreační plavby i starostů obcí podél Baťova kanálu, kdy sny o prodloužení vodní cesty do Hodonína se stávají realitou,“ uvedl šéf Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.

Podpis se uskutečnil symbolicky na palubě hodonínské městské lodi Konstancie v místě stavby v prostoru ústí v budoucnu splavňované říčky Radějovka do Moravy. Nová komora má překonat téměř třímetrový rozdíl mezi jezem Sudoměřice na Baťově kanále a hladinou v řece Moravě. „Jez Sudoměřice projde kompletní opravou. Osm set metrů navazujícího koryta říčky Radějovky tvořící státní hranici mezi Českou a Slovenskou republikou bude prohloubeno a rozšířeno. Dojde tak k prodloužení Baťova kanálu o celkem asi osm kilometrů ze Sudoměřic a přístavu Skalica až do Hodonína,“ nastínil podstatu záměru vedoucí oddělení strategických projektů Ředitelství Jan Bukovský.

VIDEO: Plavební sezonu na Baťově kanálu otevřeli ve Veselí i s novým infocentrem

Baťův kanál se tak prodlouží na šedesát kilometrů. Ředitelství souběžně s plavební komorou rozšíří dvě přístaviště po toku řeky Moravy, a to v Rohatci a Hodoníně. Samotná stavba plavební komory má začít během letošních letních prázdnin. „V zimním období pak budou následovat práce v korytě Radějovky, která bude v úseku mezi novou plavební komorou a ústím do řeky Moravy rozšířena na plný profil Baťova kanálu,“ přiblížil Tomáš Hrabina, ředitel firmy Swietelsky.

Ta pro zakázku za téměř 340 milionů korun spojila své síly se společností DIZ Metrostav. Náklady má následně pokrýt Státní fond dopravní infrastruktury. „Stavba bude dokončená za osmadvacet měsíců, předpokládáno je dokončení do listopadu 2025,“ uvedl Bukovský. Od následné plavební sezony by tak měly první rekreační lodě proplout z Hodonína až do Otrokovic.

VIDEO: Nové lanové centrum zaplavily ve Veselí stovky dětí, podívejte se

Novinka má oživit zejména plavbu mezi Petrovem a Skalicí a do několika let přivést turistickou plavbu až do nového velkokapacitního přístavu v Hodoníně. „Za Hodonín jsme moc rádi, že po dlouhých letech jednání a teoretického přibližování se ta stavba opravdu přiblíží. Propojení Baťova kanálu s řekou Moravou právě touto plavební komorou je cestou, která k nám přiláká a přivede spoustu turistů nejen po vodní cestě, ale věřím, že i po cyklostezkách, které k tomu dobudováváme,“ řekl na palubě domácí lodi hodonínský starosta Libor Střecha.

Plavební komora má být vizuálně jiná jak ze strany Rohatce, tak sousedních Sudoměřic. „Abychom návštěvníky trochu nabudili, tak jsme domluvení, že z jedné strany bude: Vitajte v Rohatci a z druhé: Vitajte v Sudoměřicách. Jsme dobří sousedi a těšíme se na to, že bude možnost se navštívit i vodní cestou. Fandíme stavbě, fandíme Hodonínu, aby pak část lodí proplula přes Rohatec až do Hodonína, ale trošku máme obavy o větší lodě plující proti proudu, aby kvůli neznalosti a hloubce zdejšího koryta neztroskotaly,“ upozornil rohatecký starosta Jarmil Adamec.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Jak ho doplnil kolega ze sousedních Sudoměřic František Mikéska, tak obě obce navíc připravují lávky pro cyklisty a pěší, které by je dostaly jak přes Baťův kanál, tak přes řeku Moravu.

Roční návštěvnost Baťova kanálu se podle jeho ředitele Vojtěcha Bártka přibližuje k číslu sto tisíc lidí.