Podívejte se, jak v Hodoníně slavili dožínky jídlem, hudbou a zábavou

Bohatá nabídka lokálních produktů, vystoupení folklorních souborů a tradiční průvod. To vše nabízí oslava krajských dožínek, za kterými v neděli od rána až do večerních hodin míří do Hodonína zemědělci i návštěvníci z celé jižní Moravy.

Součástí programu byl také krojovaný průvod. | Foto: Deník / Jakub Dostál