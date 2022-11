Odborná komise vybírala ze šestasedmdesáti vín sedm vítězů. „Soutěž Parlamentní víno je určena pro odrůdy Ryzlink vlašský a rýnský, Chardonnay, Pálava, Frankovka, Rulandské modré a Sekty. Mohla být přihlášena pouze taková lahvová vína produkovaná vinaři, jejichž víno bylo oceněno v Salonu vín – Národní soutěži vín ČR 2022 stříbrnou nebo zlatou medailí. Vítězná vína získala právo nosit označení titul Parlamentní víno 2022 nejen v letošním roce, ale i později,” uvedl ředitel Národního vinařského centra Pavel Krška.

Kategorii Ryzlink rýnský ovládlo Vinařství Kněží hora ze Bzence, stejně jako se svým barriquovým výběrem z hroznů opanovalo sněmovní nejvyšší stupeň vítězů ve Frankovce. Také zlatá jsou vína žádovického vinaře Štěpána Maňáka hned ve dvou kategorií, a to jak v Chardonnay, tak v Rulandském modrém. Vítězstvím se může pyšnit také Chateau Bzenec, a to díky svému brutovému sektu.

Do sousedního Břeclavska si nejvyšší ocenění přivezli do Mikulova Miroslav Volařík za Ryzlink vlašský a do Velký Bílovic pak Vladimír Tetur, a to za Pálavu.