„ Nemocnice by měla jedno příjmové místo a koncentraci odborného personálu, otázkou ale je, jak vše bude fungovat v realitě. Urgentní příjem má zřizovat nemocnice, v něm bude vyčleněný prostor pro pohotovostní službu, kde budou pracovat terénní lékaři zdravotní pojišťovací služby, to mi připadá zvláštní,“ zhodnotil Císař. Problém by podle něj mohl nastat v zajišťování služeb.

Podle vedoucího odboru zdravotnictví Jihomoravského kraje Luboše Císaře má zákon platit od příštího roku a mohl by pomoct systém centralizovat.

S nedostatkem lékařů, kteří na pohotovosti pracují, se v současné době potýká například Fakultní Nemocnice Brno, jejímž zřizovatelem je ministerstvo zdravotnictví.

Stále mají nedostatek lékařů

„Neustále máme nedostatek lékařů, a to zejména těch pro děti a dorost. Zatím nevíme, jestli by nový systém situaci zlepšil,“ uvedla mluvčí nemocnice Lenka Martinková.

Rušit dětskou pohotovost zatím vedení nemocnice neplánuje, jestli ale bude v provozu i příští rok, zatím není jisté. „Dětská pohotovost se do konce roku s největší pravděpodobností rušit nebude. Máme s krajem uzavřenou smlouvu o tom, že tyto služby zajišťujeme. Každopádně nevíme, co přinese zákon a příští rok, takže tam je to otevřené,“ informovala mluvčí.

Minometný granát i pancéřová pěst: munici na Vyškovsku likvidovali pyrotechnici

Situace není jistá ani v Nemocnici Hustopeče, kterou zřizuje kraj. Nemocnice neprovozuje urgentní příjem, poskytuje ale pacientům službu první pomoci na pohotovosti. „Jestli v budoucnu službu zachováme, bude záležet na rozhodnutí vedení Jihomoravského kraje, případně zdravotních pojišťoven,“ přiblížil mluvčí hustopečské nemocnice Jan Netopilík.

Pohotovostní služby zajišťuje podle Císaře kraj ve všech okresech. „Neumím si představit, že by se ta síť nějak zásadně měnila. Pokud bychom měli pohotovost jen v Brně, tak to nejsme schopni zvládnout. Lidé by stejně zahltili nemocnice ve svých okresech,“ míní vedoucí odboru zdravotnictví.

První mládě roku 2024 ve vyškovské zoo: samičku jaka pojmenovali Sofie

Spojení pohotovostí a urgentními příjmy by se dotklo všech devíti nemocnic, které kraj zřizuje. „Pohotovost poskytujeme třeba i v Nemocnici Tišnov, kde urgentní příjem není. Letos ji rušit nehodláme, ale jak se k tomu postaví pojišťovna, pokud návrh zákona projde, nevím,“ doplnil Císař s tím, že je podle něj nepředstavitelné, aby Tišnovsko zůstalo bez pohotovosti.

S návrhem zákona nesouhlasí Jaroslav Punčochář z Brna. „Urgentní příjmy budou zahlcené lidmi s chřipkami a bolením břicha, pokud návrh projde. Pacienti, kteří tam chodili, budou chodit pořád, nebudou čekat na obvodního lékaře,“ myslí si Punčochář.