Pojezný k neúspěchu ve volbách: Lidé se obrátili na populistické strany

Hodonín /ROZHOVOR/ – Po krajských volbách vedl jihomoravské komunisty jako jednička i do sněmovny kyjovský učitel a městský zastupitel Ivo Pojezný. Šestapadesátiletý poslanec ani přes obhajobu mandátu neskrýval zklamání. „Výsledek pod deset procent považuji samozřejmě za neúspěch. Doufal jsem ve třetí místo,“ řekl lídr komunistů, kteří v parlamentu ztratili osmnáct mandátů. Na jižní Moravě pak přišli o polovinu poslanců.

Lídr jihomoravské kandidátky KSČM hlasuje ve sněmovních volbách.Foto: Deník / Turek Petr

Jak hodnotíte právě skončené volby?

Je to pro mě určitě zklamání, čekali jsme více než deset procent. Jde vidět, že volební průzkumy naprosto neodpovídaly realitě. Musíme se zamyslet na tím, proč se tak stalo. Zanalyzovat příčiny, poučit se z nich a bojovat dál v příštích volbách.

Kde vidíte příčiny propadu tradičních levicových stran, když sociální demokraté skončili dokonce až za vámi?

Jde vidět, že se lidé spíše obrátili na populistické strany, na jednoduchá a rychlá řešení. Myslím si, že sociální demokraté spáchali pomalu sebevraždu v posledních obdobích už tím, že vyměnili hodně svých kandidátů, například pana Zimolu v jižních Čechách či Michala Haška v Jihomoravském kraji. Příčinou je také to, že nesplnili sliby, u kterých občané očekávali, že je splní. To se týká mezd či nesmyslu inkluze ve školství. Jde vidět, že Sobotka vládu neuřídil tak, aby získali v dalším období důvěru. Myslím si, že na propad levice má vliv i migrace. Ti, co hledali jednoduchá témata, tak více oslovili voliče. Je potřeba se nad tím opravdu zamyslet a podívat se i na náš marketing. A najít v budoucnu řešení, které osloví naše voliče.

Jakou si myslíte, že bude mít Česká republika vládu?

Když se dívám na výsledky, nedokážu si představit, jak bude sestavená. Myslím si, že taky pan Babiš bude mít velký problém v sestavování, protože programově se příliš neshodnou s dalšími v pořadí. Ale politika je opravdu umění nemožného, takže předpokládám, že se mu to podaří. Necháme se překvapit.

Koho podpoříte v prezidentských volbách, postavíte nakonec vlastního kandidáta?

To nemůžu říct, protože jsem o tom sám osobně nejednal. Je to věc našeho vedení. Pokud mám informace čerstvé a správné, tak vlastního kandidáta stavět nebudeme. Bude záležet na tom, kdo bude kandidovat na prezidenta. Předpokládám, že kdo bude nejblíž levici, tak tomu dáme svůj hlas. Pokud se tam nikdo nenajde, tak budeme hledat nějaké menší zlo. A může to být i pan prezident současný.