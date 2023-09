Například Aneta Šenkeříková chodí na polední menu v Hodoníně zhruba třikrát týdně. „Mám dvě oblíbené restaurace, do ceny sto padesát korun se tam vejdu. Co se týká kvality, řekla bych, že je to tak průměr,“ zamýšlela se mladá žena.

O něco více většinou zaplatí Marek Elbl. „Když už jdu na polední menu, chodím na Armii, starou Budvarku, Viktorku, Nádraží a někdy do indické restaurace. Tam pokud budeme brát oběd i s pitím, už se do sto padesáti korun nevejdu,“ řekl Elbl. Dodal, že včetně spropitného, které by podle něho mělo být standardem, se cena často vyšplhá až na dvě stě korun za oběd.

Padesát za Plzeň je strop. Reportáž z hospod v Hodoníně, ceny zatím procházejí

Jídlo z poledního menu v Restauraci Na Vartě stojí i s polévkou 149 korun. Podnik, který se nachází v bývalých hodonínských kasárnách, nabízí třeba plněný paprikový lusk s rajskou omáčkou a těstovinami nebo smažený sýr a hranolky.