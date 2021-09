Vzhledem ke zvýšenému nárůstu tragických nehod s účastí motocyklistů se ve zvýšené míře dopravní policisté zaměřili i na ně. „Patří do skupiny nejzranitelnějších účastníků silničního provozu a následky jejich karambolů bývají vážnější," dodal Vala.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.