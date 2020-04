„Situace nám nedovoluje se pravidelně setkávat na zkouškách, a tak pro naše děvčata připravujeme trénování online. Děvčata mají nejen za úkol trénovat své sestavy, posilování a balet, ale i různé výzvy. Jedna z nich měla název I my pomáháme,“ informovala trenérka mažoretek Dejna Jana Defeldová. Klub má domácí prostředí v Kyjově a Ždánicích.

Do zmíněné výzvy se zapojilo mnoho děvčat i se svými maminkami a babičkami. „Podařilo se nám nasbírat spoustu roušek. Rozhodly jsme se rozdělit je na více míst a udělat tak radost nejen lékařům a sestřičkám, ale i prodavačkám, které jsou také v první linii,“ sdělila Defeldová.

První várka roušek a perníčků směřovala do Dětské nemocnice v Brně. Druhou várku předaly do Domova Horizont v Kyjově a další do kyjovské nemocnice. „Poslední roušky putovaly do prodejen potravin Enapo a Pramen do Ždánic. Děkujeme všem holčičkám a maminkách, které se připojily a jménem mažoretek podpořily ty, kteří to nejvíce potřebují,“ dodala Defeldová.