„Situaci v obci ztěžuje také fakt, že máme společný vodovod s Bukovinkou, voda se sčerpává dvacet let jen z jejího území a proto někdy máme v obdobích sucha výpadky, potřebujeme vybudovat zdroje i na území naší obce," vysvětlil starosta Luboš Janda.

Pomoci má dotace od státu. Bukovina získá tři miliony korun. „Pořád ale není jisté, jestli do toho opravdu půjdeme, potřebujeme další peníze. Záleží na tom, jestli nám pomůže kraj," podotkl Janda.

Nový hejtman Jan Grolich už dopředu avizoval, že jednou z priorit bude právě boj proti suchu. „Posílíme dotační tituly na zadržování vody v krajině,“ řekl před nedávnem.

Ministerstvo životního prostředí podpořilo i další obce na jihu Moravy postižené suchem. „Dotace cílíme do oblastí, kde je to aktuálně nejvíce potřeba. Pomáháme obcím s akutními problémy, aby opakovaně nemusely řešit potíže s náhradním zásobováním pitnou vodou,“ uvedl ministr Richard Brabec.

Například v Pernštejnském Jestřabí na Brněnsku plánují postavit nový vodovod. Pro tamní starostku Pavlínu Martinkovou je to priorita. „Patří k nám ještě další místní části Jilmoví, Husle, Maňová. Je to pro nás velmi peněžně náročné, bez dotací bychom vodovod nevybudovali," prohlásila.

V Kurdějově na Břeclavsku potřebují peníze na zvýšení kapacity vodojemu. Stávající už je na hraně svých možností. „Pokud by se stavěly další domy, už by to bylo neúnosné. Provozovatel nás už před dvěma lety varoval, že pokud se bude dál stavět, kapacity nebudou stačit," oznámil starosta Jaroslav Matýšek.

Problém je podle něj v tom, že kdy se v obci v minulosti dělal vodovod, nepřipojily se všechny domy. „Teď se ostatní postupně připojují a v odběrových špičkách je to s dostatkem vody opravdu na hraně," doplnil Matýšek.

Spodní voda už totiž není tak kvalitní, takže se většina lidí napojí na tu městskou vodu a užívají ji třeba na vaření. „Zahrádky si ještě zalévají vodou ze studní. Dotace potřebujeme, z rozpočtu bychom to neutáhli," konstatoval starosta Kurdějova.

MICHAL HRABAL, PETRA ŠEBKOVÁ