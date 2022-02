Připomněla, že podle informací od podnikatelova syna a gubernátora kraje Maxima Kozytského, je tamní situace velmi vážná. Trpí akutním nedostatkem základních potřeb, matrací, karimatek či spacích pytlů. Prvních 330 matrací je připravených k expedici s tím, že pomoc bude pokračovat. Potřeby zaplatí z peněz, které vybrala rodinná nadace hodonínského rodáka Karla Komárka. „Právě díky tomu, že máme v místě naše lidi, občany Ukrajiny, máme jistotu, že tato pomoc bude účinná. Teď posíláme věci nutné pro to, aby měli lidé, kteří utíkají z oblastí, kde jsou ohroženi na životech, kde složit hlavu. Příště můžeme posílat něco jiného, ale vždy tak, aby to pomohlo co nejvíc,“ vysvětlil Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation. Ta pomáhá i s obnovou tornádem poškozené hodonínské místní části Bažantnice.

Kyjov podpořil Ukrajinu a u partnerského města došlo k explozím

Nadace ve čtvrtek založila sbírku na pomoc obyvatelům Ukrajiny, do níž vložila počáteční půlmilionový vklad. Sbírka vznikla jako reakce na konkrétní potřeby, které vytipovali ukrajinští spolupracovníci MND. Společnost patři do skupiny Karla Komárka, která podniká na západní Ukrajině, což týká vrtné činnosti či výstavby větrné elektrárny. Provoz tamních firem podle ředitelky energetické části MND Jany Hamršmídové pokračuje v režimu, který odpovídá vážnosti situace. Zaměstnanci při těžbě plynu pracují dál. „Kancelářské práce jsme vzhledem k tomu, že je vyhlášen válečný stav, přesunuli na home office,“ sdělila Hamršmídová s tím, že všech tamních pětatřicet zaměstnanců dostalo jednorázovou finanční podporu. „Jsme s kolegy v živém kontaktu a reagujeme na to, co se v oblasti děje. Daří se nám držet provoz firem a zároveň chceme co nejvíce pomáhat,“ uvedla.

Také sám Karel Komárek vyjádřil plnou podporu ukrajinskému lidu. „Zásadně odsuzuji válečný akt, kterého se dopustil Vladimír Putin a Ruská federace. Evropská unie a NATO se této nepřijatelné agresi musí jednotně postavit a společně musíme hájit naše demokratické hodnoty. Ty totiž tvoří podstatu našeho života,“ uvedl Komárek.