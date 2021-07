„Je potřeba opravit tělocvičnu, venkovní sportovní hřiště i samotnou budovu školy. Se statikem nyní řešíme, zda bude nutné udělat ve škole nové stropy. Pak přijde na řadu střecha a promáčené vnitřní prostory. Počítáme, že to stihneme do listopadu, v nejhorším případě do Vánoc,” sdělil místostarosta Marek Babisz. S okolními obcemi se nyní domlouvají, kam by mohli od září děti chodit.

Tornádo také zasáhlo místní školku. U ní je však naděje, že se do ní děti v září vrátí. „S vedením obce jsme se dohodli, že se budeme podílet na nákladech na opravu školky. Základní opravy stihneme do konce prázdnin tak, aby děti mohly nastoupit. Zbylé opravy provedeme za provozu školky,” sdělil za firmu Metrostav Zdeněk Mička.

Do poslední chvíle budou opravovat školu i školku v Moravské Nové Vsi. „Okna a střecha by měly být naknap. Prozatím doufáme, že by to do září mohlo klapnout. Kdyby se vyskytl problém, asi bychom udělali na týden ředitelské volno. Na základní škole máme poničené i stropy, tam bude komplikovanější oprava. Paní ředitelka má minimálně pro pár tříd domluveno, že bychom vozili děti do jiných škol," řekl starosta Marek Košut.

Školku je si skoro jistý, že do září zvládnou zprovoznit. „Okna už jsou ve výrobě a na střechu už máme materiál natahaný nahoru," doplnil Košut.

Střechy v Hodoníně opraví za provozu

V Hodoníně tornádo výrazně poškodilo Základní školu U Červených domků. „Střechy čtyř z pěti pavilonů odnesl vítr. Do budov však naštěstí nezatéká, takže se snažíme opravit nejdříve vnitřní prostory. To bychom měli stihnout do konce prázdnin, aby děti mohly nastoupit do školy. Střechy stavebníci opraví pravděpodobně až při běžném provozu školy na podzim,” uvedl místostarosta Petr Buráň.

Optimistický je také ředitel školy Antonín Slezák. „Už máme skoro opravená okna, příští týden nastupují malíři. Kromě střech bude do konce srpna všechno hotové. Město i firmy nám ve všem naštěstí vychází vstříc, jinak bychom měli problém to zvládnout,” sdělil Slezák.

Pouze menší škody utrpěly podle starostky Marty Otáhalové oproti ostatním obcím budovy školy a školky v Mikulčicích na Hodonínsku. „Vnitřky budov školy a školy máme nezasažené. Na školce už máme střechu opravenou, stála 380 tisíc korun a zasklíváme okna," podotkla Otáhalová.

Opravu potřebuje také střecha budovy základní školy. „Ale v malém rozsahu. Děti tam chodí do prázdninové školy," zmínila starostka.

Štěstí potkalo obyvatele Lužic. „Jako zázrakem nám ze střech školy i školky odletělo jen pár střešních tašek, jinak se tam nic nestalo. Splňujeme všechny podmínky proto, aby děti mohly od září nastoupit normálně do školy i do školky,” popsal starosta Tomáš Klásek.

ŠTĚPÁN BUBÍK

MICHAL HRABAL