Skončí tam tak sedmiletá éra, kdy radnice motivovala třídění sumou 250 korun. „To, co získáme od Eko-komu za vytříděný odpad a vybereme z poplatků, nepokryje ani polovinu nákladů, které kvůli nakládání s odpady máme. To bylo dlouhodobě neúnosné, navíc svozová společnost navyšuje pro letošek i příští rok ceny svých služeb,“ přiblížil důvody pro nárůst ročního poplatku vedoucí organizačního odboru města Filip Zdražil.

Upozornil i na to, že letos byly četnější svozy, a to někde i dvojnásobně. Tím Kyjovští reagovali na nečekané hromadění odpadu kvůli narůstajícím dodávkám z e-shopů od začátku koronavirového období. „Navíc přibylo nádob na separovaný odpad. Lidé také chtějí rozšiřování kontejnerových míst. K navýšení poplatku dozrála doba právě teď, kdy se počítá každá koruna,“ doplnil Zdražil. Jen za samotný svoz odpadu se náklady města zvýší z 2,4 milionu korun na 3,7 milionu korun.

Novou výši poplatku příliš nerozporovala ani opozice s tím, že by do budoucna na něj mělo mít větší vliv právě třídění, a to i navýšením obnosu. „Pokud by však lidé více třídili, mohla by se částka i snížit,“ uvedl kyjovský zastupitel Petr Valihrach.

Další města jsou i dražší

V okresních městech jižní Moravy musejí lidé hradit za svoz odpadu ročně ještě vyšší poplatky. V nedalekém Vyškově zastupitelé naposled schválili částku, která se přibližuje téměř sedmi stovkám. Znojemští si v příštím roce zaplatí šest set korun, což je ale i tak o dvě stě roku více než v posledních sedmi letech. „Ve srovnání s přibližně stejně velkými městy máme i přes navýšený poplatek nižší nebo srovnatelný,“ uvedl starosta druhého největšího jihomoravského města Jan Grois. Jak doplnila mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková, náklady na všechny složky odpadového hospodářství byly v loňském roce 1 336 korun na občana.

Novinku zkouší v Břeclavi, kde si lidé za klasický poplatek za popelnice zaplatí ročně taktéž šest set korun. Nový systém adresného třídění odpadů nabídla radnice místním ve zkušebním provozu před rokem, zapojilo se do něj téměř patnáct tisíc lidí. Od Nového roku dostanou místní možnost sbírat body za třídění. Díky nim mohou dosáhnout na slevu až dvou set korun. „Probíhají překotné změny v odpadových zákonech. My se na tuto situaci připravujeme už déle než rok, protože principy změny jsme už znali. Za neroztříděný odpad se bude platit řádově více. Nechceme zvyšovat poplatky a neřešit podstatu věci, systém se mění, a my se musíme přizpůsobit,“ uvedl k souvislostem břeclavského systému místostarosta Jakub Matuška.

Hodonínští zůstanou i v roce 2021 na částce šest korun za jednoho poplatníka bez slev. Ruší ale dva termíny splátek, zůstane jeden do 31. října. Minimálně se tak mělo podle informací ze zastupitelstva ušetřit šedesát tisíc korun za roznos složek pro zaplacení poplatku. (pt)

Roční poplatky za svoz odpadu bez úlev pro rok 2021

Blansko: 540 korun

Brno: 670 korun

Břeclav: 600 korun

Hodonín: 600 korun

Kyjov: 500 korun (navýšení o 250 korun)

Vyškov: 696 korun (navýšení o 116 korun)

Znojmo: 600 (navýšení o 200 korun)