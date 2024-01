Na rovnou tisícovku vzrostou platby za odpad v Boskovicích na Blanensku. Podobně jako v případě Znojma jsou i tam důvodem zdražení vyšší náklady na svoz a následné zpracování smetí. „Loni jsme za likvidaci odpadu zaplatili patnáct milionů korun. Letos vzhledem k inflaci počítáme s navýšením o další bezmála dva miliony,“ informoval nedávno boskovický místostarosta Lukáš Holík.

Poplatek měnili po osmi letech

Ušetřit mohou tamní obyvatelé prostřednictvím takzvaného motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství. V něm při správném třídění odpadků dosáhnou Boskovičtí až na sedmdesátiprocentní úsporu. „Do programu jsem se zapojila a ušetřila asi dvě stě padesát korun. Budu v něm pokračovat dál, má to pro mě smysl, i když žiju sama,“ popsala Deníku svou loňskou zkušenost jedna z boskovických důchodkyň Naděžda Novotná.

Tři sta korun navíc vytáhnou z peněženek Břeclavané. Výše poplatku za svoz a likvidaci odpadků se tam změnila po osmi letech. „Od poslední změny se náklady na svoz na jednoho obyvatele zvedly na dvojnásobek. Zatímco v roce 2016 činily 817 korun, loni to bylo 1669 korun. Nárůst nákladů je téměř stoprocentní,“ vysvětlila mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková.

O více než dvě stovky vzrostou poplatky rovněž v Mikulově nebo Hodoníně. Výši platby změnili zástupci hodonínské radnice po dvanácti letech. Dřívějších šest set korun zaplatí nově jako sníženou sazbu pouze penzisté, děti mladší deseti let, studenti, kteří studují dál než padesát kilometrů od Hodonína a držitelé průkazů ZTP nebo ZTP/P.

Oddechnout si můžou například v Blansku, Brně nebo Vyškově. Každoroční poplatky za komunální odpad tam zůstaly stejné jako v uplynulém roce. V Blansku tak lidé zaplatí sedm set šedesát korun, ve Vyškově necelých sedm stovek a v Brně šest set sedmdesát korun. „Sazba poplatku za svoz odpadů je letos zachovaná na stejné částce se splatností k 31. květnu. Stále platí všechna dosavadní osvobození,“ ujistil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

V Přibicích lidé za svoz neplatí

Kuriózní výjimku tvoří v kraji Přibice na Brněnsku, kde lidé za svoz odpadu neplatí vůbec. Už poněkolikáté v řadě nemusejí tamní obyvatelé vytáhnout z peněženky žádné peníze, přestože velká část měst v kraji poplatky pro letošní rok zvýšila. „Bereme to jako velkou motivaci pro lidi, aby zůstávali u poctivého třídění. Nemůžeme si stěžovat, že by to nedělali. Samozřejmě jsou výjimky, ale tak to bohužel ve společnosti je,“ řekl před časem Deníku přibický starosta Miroslav Effenberger.

Nulový poplatek v Přibicích zůstal, přestože obec za svoz a likvidaci odpadu zaplatí více než v loňském roce. „Firma nám avizovala, že se máme připravit na zdražení až okolo třiceti procent,“ podotkl Effenberger.

Náklady související se svozem a likvidací odpadu plánují představitelé obce pokrýt penězi ze zvýšené sazby daně z nemovitosti. Obyvatelům chtějí tímto způsobem poděkovat za to, že odpad třídí.