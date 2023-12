Třeba Jaroslav Kolísek si myslí, že by se dalo šetřit u odpadů i jinak. „Často tady plní kontejnery i lidé, kteří tady nebydlí. Bez jejich odpadu by mohly být svozy méně časté, což by znamenalo úspory. Na druhé straně je menší riziko vytvoření černých skládek,“ zamyslel se místní ve stejné části Hodonína.

Základní výše poplatku ale Hodonínským v novém roce vzroste více než o třetinu . Většina Deníkem oslovených obyvatel okresního města na novinku reagovala chladně. „Není to informace, která by mě překvapila. Přece jen jde pouze zhruba o dvě stovky,“ řekl třeba Jiří Sedlák.

Překvapení naopak neskrýval Libor Malovaný. „Jde o výrazné navýšení. Spíš by mělo město hledat rezervy jinde a nepřenášet další náklady na bedra občanů. Pokud už se zdražuje, tak měli být solidární i důchodci. Jde ale také o to, že nyní nejsou za dveřmi žádné volby, takže vedení města není pod tlakem voličů, a může si tak dovolit odvážnější kroky,“ řekl Malovaný.

Navrhované navýšení poplatku pro obyvatele kritizovala část opozice, dokonce opoziční zastupitelé přišli i s dvěma proti návrhy. Ten první představil Vítězslav Krabička, který chtěl, aby Hodonínští platili stejně jako letos.

„Když jsme v minulosti odsouhlasili šest set korun, nevidím důvod, proč to zvyšovat. Městu odlehčíme a dáme to břímě na občany. Není v tom něco špatného?“ ptal se.

Důvod k navýšení, které má do městské kasy přinést v příštím roce zhruba 3,7 milionu korun, představil vedoucí ekonomického odboru hodonínské radnice Marián Maňák.

„Poplatek se neměnil déle než deset let, za tu dobu náklady vzrostly. Změnil se poměr toho, co z těchto nákladů hradí občané v rámci tohoto místního poplatku a co doplácí město. Návrh je zvýšit poplatek o dvacet korun měsíčně s tím, že zůstává zachována cena pro ohrožené skupiny, jako jsou senioři, děti do deseti let, studenti, kteří studují dál než padesát kilometrů od Hodonína. Sleva se tam zvyšuje tak, aby poplatek zůstal ve stávající výši,“ vysvětlil vedoucí odboru ekonomiky a financí.

Podle informací z důvodové zprávy ke změně poplatku se městu náklady od minulého roku zvedly zhruba o dva a půl milionu korun.

Právě zmiňovaného poměru se týkal druhý opoziční protinávrh. „Všechno se zdražuje a lidi to příští rok velmi pocítí, protože se jim zdraží naprosto všechno a město k tomu zkrátka přispěje,“ uvedla zastupitelka Andrea Řičicová, která navrhla zachovat poměr z roku 2022 - 63 procent poplatník a město 37 procent místo nového modelu 73 procent poplatník a 27 procent město. Jí navrhovaná nová částka by tak činila 688 korun za rok.

Většina zastupitelů se ale shodla na původně navržené roční částce 840 korun s tím, že na návrh koaličního zastupitele Radovana Lysáka rozšířili okruh poplatníků s úlevami o zdravotně postižené s průkazy ZTP a ZTP/P. Ti budou nově platit za odpad tři sta korun za rok, tedy stejně jako lidé, kteří už oslavili pětašedesáté narozeniny, nebo naopak děti do deseti let.

Kontejnery na odpad na hodonínském sídlišti Rudolfa Filipa neboli Větrné hůrce ve středu odpoledne třináctého prosince.Zdroj: Deník/Petr Turek

Nový model rozdělení úhrady za skládkování a svoz komunálního odpadu od obyvatel města Hodonína počítá s tím, že o celkové náklady odhadované na jednadvacet milionů korun, se obyvatelé budou podílet zhruba patnácti miliony korun a město doplatí zhruba milionů šest.

Ve srovnání s blízkými okresními příhraničními městy se Hodonín dostane na obdobnou úroveň, i když nový poplatek bude o něco nižší než například v Břeclavi či v Uherském Hradišti.

„I po zvýšení jsme stále na chvostu, takřka nejlevnější ve srovnatelně velikých městech,“ uvedl na zastupitelstvu hodonínský místostarosta Ondřej Fialík, který je garantem ekonomického odboru.

Naopak o něco lidnatější Znojmo tento týden navýšilo roční poplatek o dvě stě korun, tedy na osm set.

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu v blízkých okresních městech pro příští rok

Hodonín : 840 korun/rok

: 840 korun/rok Břeclav : 900 korun/rok

: 900 korun/rok Uherské Hradiště : 1000 korun/rok

: 1000 korun/rok Kroměříž : 840 korun/rok

: 840 korun/rok Znojmo: 800 korun/rok