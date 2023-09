/FOTOGALERIE/ Ahoj léto! Začíná učení. Aktovku na záda a jde se. Tisíce prvňáků na jižní Moravě zažívaly v pondělí jejich vůbec první školní den. Řada rodičů byla tradičně nervóznějších než děti. Potvrdili to například manželé Mertovi. „Já se přiznám, že jsem nervózní opravdu hodně. Vstávala jsem snad v pět ráno. Je to pro nás samozřejmě velká změna,“ usmívala se maminka Klára.

První školní den zažili v pondělí prvňáci na celé jižní Moravě. | Foto: Deník/Jan Charvát

S kyticí pro paní učitelku vyrazil v doprovodu rodičů poprvé do školy také šestiletý Jakub Jordánek. „Do školy se těším hodně. A na jaký předmět? Asi na matematiku. Vím, kdo z kamarádů se mnou je ve třídě, ale s kým budu sedět? To se nechám překvapit. Ale bude to určitě v zadní lavici, protože budu asi nejvyšší ve třídě. Po tátovi,“ hlásil chlapec před vchodem do jedné z jihomoravských základek.

Na jižní Moravě usedlo poprvé do školních lavic na třináct a půl tisíce dětí. Počet je podobný loňskému školnímu roku. Počet všech žáků na základních školách se bude blížit sto patnácti tisícům. Bude to zhruba o tři tisíce více než v předchozím roce.