Modernizace má pavilonový areál posunout o více než půlstoletí dopředu. „Gynekologicko-porodní pavilon pochází ze šedesátých let minulého století, od svého vzniku neprošel žádnou větší komplexní rekonstrukcí. Modernizaci potřebuje, jinak se nemocnice vystavuje riziku přerušení provozu operačních a porodních sálů,“ upozornil radní Jihomoravského kraje Karel Podzimek.

S kolegy nedávno odsouhlasili výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace s odhadovanou cenou kolem čtyř a půl milionu korun. První etapa stavebních prací má začít ještě koncem tohoto roku. V závěru toho příštího by pak měla být rekonstrukce hotová.

VIDEO: Robotická ruka při operaci v Kyjově. Podívejte, jak to vypadalo na sále

„V budově se mimo jiné nachází nevyhovující prostory ambulancí, čtyř operačních a čtyř porodních sálů. Celková rekonstrukce za přibližně dvě sta milionů korun je nevyhnutelná,“ přikývl také další člen rady Jihomoravského kraje Vladimír Šmerda.

Pracovníci se do změn pustí za provozu nejen gynekologicko-porodnického, ale také očního oddělení a operačních sálů. „Cílem je, aby rekonstrukce v žádném případě neznamenala omezení provozu. Za vedení nemocnice mohu konstatovat, že uděláme, co bude v našich silách, aby byl námi stanovený termín ukončení rekonstrukce, to je rok 2025, dodržen,“ ujistil ředitel kyjovské nemocnice Jiří Vyhnal.

Zahájení soutěže na vytvoření projektové dokumentace podpořil coby člen krajské rady i starosta Kyjova František Lukl. „Jsem neskutečně rád, že po mnoha a mnoha letech vidíme světlo na konci tunelu, kdy investici do rekonstrukce gynekologicko-porodnického areálu nemůže nic zabránit,“ uvedl Lukl.

Pavilon s gynekologicko-porodnický oddělením Nemocnice Kyjov z dronu.Zdroj: se svolením Nemocnice Kyjov

Kyjovská nemocnice disponuje v hodonínském okrese jedinou porodnicí. Loni se tam narodilo 372 chlapců a 329 děvčat. Příjíždějí tam rodiče z Hodonínska, Vyškovska, Břeclavska, Kroměřížska i slovenského Záhoří. Nemocnice v Hodoníně je bez porodnice posledních téměř dvacet let.