Osobnější přístup se má projevit například v péči porodních asistentek. „Uvítali bychom spolupráci i s terénními porodními asistentkami. V případě porodu vedeného v porodnici ale musí být zajištěna v první řadě jeho bezpečnost,“ uvedl Kostka, jenž absolventem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Ve své práci se zaměřuje hlavně na prenatální diagnostiku, porodnictví a ambulantní péči. V čele primariátu střídá Júlia Marušku, který vedl tamní oddělení třináct let.

„Musím velmi ocenit kyjovské pracoviště a jeho tým za stabilitu. Náš tým je kompaktní, můžeme se na sebe spolehnout, a to je pro výkon této profese nesmírně důležité. Důvěra je v porodnictví zásadní, je křehká a její budování a udržování je běh na dlouhou trať, je bez konce. Věřím, že se nám bude dařit tento úkol zvládat,“ uvedl nový primář Kostka.

Do konce letošního října přišlo v Kyjově na svět přibližně šest set dětí. „Ve srovnání s předešlými lety je to méně. Návrat rodiček by podle primáře mohla pozitivně ovlivnit plánovaná rekonstrukce celého pavilonu,“ zmínila se mluvčí Hollerová.