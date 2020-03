Uspořádali proto sbírku. „Sbírka byla moc úspěšná. Lidé mě příjemně překvapili. Vybrali jsme sedmasedmdesát krabic od banánů dětského oblečení a jedenáct pytlů pro dospělé. Desítky balení jednorázových plen. Mnoho krabic jídla, hraček. Zájem lidí byl neskutečný, dveře byly téměř stále otevřené,“ neskrývá své nadšení organizátorka sbírky a městská radní Terézia Mlýnková Išková.

Dokonce se podařilo sehnat i většinu peněz, které mají pokrýt náklady spojené s dopravou na ostrov v blízkosti tureckého pobřeží. V tamním uprchlickém táboře a přilehlém okolí přebývá zhruba 6,5 tisíce lidí, z toho asi šestnáct set dětí. Právě k nim měla hodonínská sbírka směřovat. Jenže spolupracující organizace My je v tom nenecháme do tábora dopravila poslední pomoc minulý týden. „Za nimi vyjelo ještě jedno auto s pomocí, ale na trajektu zůstalo ve dvanáctihodinové karanténě,“ přibližuje těžkosti Mlýnková Išková. Naštěstí se podezření na onemocnění novým typem koronavirem nepotvrdilo, takže i tuto pomoc mohli využít strádající obyvatelé tábora.

Jenže to byla pomoc poslední. Na tu z Hodonína si budou muset lidé na Chiosu počkat. I Řecko totiž zavedlo podobné opatření proti šíření COVID-19 jako Česká republika. „Veškerá pomoc je zastavená. Čeká se, jak se bude situace vyvíjet. Jakmile to bude možné, tak se pomoc obnoví. Tamní lidé jsou izolování jak od pomoci, tak paradoxně i od lidí, kteří by je mohli nakazit. Snad se tam nákaza nerozšíří, kdyby se tam dostala, tak nikdo neví, jak moc špatně by to tam dopadlo,“ říká radní.

Jak doplňuje, zahraniční neziskové organizace navíc z ostrova kvůli karanténním opatřením stáhly a poslaly je domů. „Nyní mám věci ze sbírky uskladněné. Jakmile bude možné pomoc poskytnout, tak se hned spojíme a naplánujeme cestu. Rozhodně chceme věci doručit lidem v táboře. Doufáme, že to koronavirová situace umožní co nejdřív,“ dodává pořadatelka hodonínské sbírky.