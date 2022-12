Jak dále uvedl, v úseku je vše odklizené tak, aby mohly začít opravné práce. Mezi osudovým přejezdem a náspem před stanicí Moravský Písek je podle něj poškozených osmnáct set metrů železničního svršku. „Museli jsme tak zajistit nové koridorové koleje, který nyní již máme. Nyní tak bude záležet na tom, jak moc bude sněžit a jaké budou povětrnostní podmínky,“ uvedl Nevola. Kolej by tak měla být opravená do konce letošní roku. „Sice se budeme snažit termín zkrátit, ale důležité v tomto ohledu bude, jak moc bude sněžit,“ doplnil. Podle webu Správy železnic vlaky s cestujícími přijížděly v pondělí před polednem do okolních stanic téměř bez zpoždění.

Tragédie u Moravského Písku: nejdříve srážka auta a vlaku, pak smrt ženy

Hmotné škody se podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala vyšplhaly k částce kolem čtrnácti milionů korun, z toho třináct milionů jen na samotné trati. „Škoda na autě byla vyčíslena na padesát tisíc korun a na vlaku na jeden milion korun,“ přiblížil Drápal.

Dál pokračuje policejní vyšetřování souvisejících dvou nehod, kdy ve čtvrtek ráno po šesté hodině nejprve osobní auto narazilo do osobního vlaku jedoucího na Přerov. Následně u stejného lesního železničního přejezdu tragický sled událostí uzavřel přijíždějí nákladní vlak, po jehož nárazu přišla o život dvaačtyřicetiletá žena. „Ve vyšetřování pokračujeme. Jednou z nosných vyšetřovacích verzí je možná sebevražda,“ doplnil v pondělí policejní mluvčí Bohumil Malášek s tím, že zatím nic nenasvědčuje cizímu zavinění.