Jak jste prožíval poslední dny a hodiny před zvolením senátorem?

Poslední noc jsem špatně spal. Oproti těm ostatním dnům přicházel tlak.

Psychicky asi příliš nepomohlo ani to, že vás začali mírně favorizovat bookmakeři, že?

To ani ne. Pak ale v noci přišla chvíle, kdy jsem pocítil, že to vyhraji. Tím pádem jsem se zklidnil.

A pak?

Už jsem říkal přátelům, že se buď senzace koná, nebo nekoná. Hodnotím to tak, že se senzace koná. Že se to podařilo. Pan Valenta byl silný soupeř. Ale silnými soupeři byli i pan Sládek a pan Seďa. Nesmírně si vážím toho, že se mi to podařilo. Velké poděkování patří mojí rodině, mojí manželce a samozřejmě celému týmu, který jsem měl kolem sebe a který velice pomáhal.

Když jsem sledoval výsledky v jednotlivých obcích, tak jste postupně vítězil snad ve všech sedmnácti obcích z hodonínského okresu ve vašem senátním obvodu. To byl zřejmě skvělý pocit…

Na Horňácko jezdím díky folklorním aktivitám. Mám tam spoustu přátel. Navíc i naše okresní organizace v Hodoníně je velmi kvalitní, takže jsem věřil, že tady by to mohlo vyjít. To se podařilo a nesmírně si toho vážím. Několikrát jsem tama projel během volební kampaně a i v minulosti. Znám se zejména s lidmi z Lipova a Velké nad Veličkou.

Minulý týden jste byl i ve Veselí nad Moravou na hodách…

Využil jsem své dlouholeté zkušenosti jako starosta Starého Města a požádal jsem starosty, kteří mi budou ochotní dát podporu a tu mi dali. Dostal jsem tak podporu z Nové Lhoty, Suchova, Lipova, přímo od starostů. Možná to nebylo vidět na plakátech, bilboardech, ale starostové mají okruh svých kamarádů a známých a jsou vážení lidé, kteří v obci žijí. Podpora od nich byl z mého pohledu velmi významná.

Zaznamenal jsem i obce na Horňácku, kde vaše volební podpora přesáhla osmdesát procent hlasů…

Ještě jsem neměl možnost to sledoval, ale na druhé straně bývalý starosta Uherského Hradiště pan Karásek tipoval, že by hlasování mohlo skončil šedesát ku čtyřiceti. A ono tak skutečně skončilo, což je vynikající.

Na závěr bych se chtěl zeptat, jaký úkol jste si dal do Senátu pro těch šest let a především pro ty nejbližší roky?

Pro mě je to ochrana zdroje pitné vody v blízkosti Uherského Ostrohu, a to společně se senátorkou Annou Hubáčkovou. Má jít i o hlavní zdroj pitné vody pro celé Horňácko. A jako první bod volební programu jsem měl dostavbu D55 z Otrokovic do Břeclavi. Tady je strašně moc práce a úkolů. Jednak aby byly finanční prostředky. Přes Bzeneckou Dúbravu má jít dvoupruh místo čtyřpruhu. To jsou výzvy, které bychom společně měli dát. Hlavně abychom byli schopní dálnici postavit. Rozumím tomu, že pro Brňáky je podstatné, se dostat na Svitavy a na Vídeň a tady ta „okrajová“ dálnice D55 pro něj není tak významná. Na druhé straně se to týká, částečně Kyjova, Veselí nad Moravou či Strážnice. Jde o významnou tepnu, která by mohla pomoci, aby lidé mohli jezdit za prací a do světa a vracet se sem na Slovácko. My to potřebujeme uskutečnit.