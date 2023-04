Téměř po třech týdnech od zveřejnění verdiktu o rušení tří ze čtyř poboček České pošty v Hodoníně má za sebou vedení města první jednání se zástupci státního podniku. Ten ale podle informací z radnice v seznamu rušených míst dělat změny nechce. Stále tak platí, že tři pobočky mají v závěru června skončit.

Hlavní pošta v Hodoníně by po plánovaném rušení poboček měla zůstat v okresním městě jako jediná. | Video: Deník/Petr Turek

Zmizí na vlakovém nádraží, v obchodním středisku Rozmarýnek v Brandlově ulici a hlavně také v ulici Petra Jilemnického v hodonínské části Bažantnice. Kromě hlavní pošty právě zachování minimálně této pobočky město považuje za prioritní.

„Jde o to, aby fungovala minimálně pobočka v Bažantnici, protože tady žije více než šest tisíc dospělých lidí. Jde o starší sídliště, takže tam jsou především starší obyvatelé. Pošta na to ale neslyší,“ oznámil mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Lidé k rušení pošt: v Hodoníně chtějí zachovat pobočku P. Jilemnického

Do jednání se pustil rovněž jihomoravský hejtman Jan Grolich. Variantou se může stát záchrana v podobě režimu pošta Partner plus.

Mluvčí Horníček připomněl, že s tím ale souvisí zvýšené náklady pro městskou pokladnu. „Znamená to všechny povinnosti, které má dnes Česká pošta, přenést na město nebo na soukromý subjekt, a to i se souvisejícími náklady,“ uvedl Horníček.

Prodloužení termínu?

Vedení Hodonína podle něj v současnosti analyzuje data, která mu poskytla Česká pošta a chce s ní dále jednat. „Chtěli bychom také to, aby přehodnotili a prodloužili své rozhodnutí, aby pobočky neskončily ke konci června. Aby alespoň ta v Bažantnici fungovala do konce roku. Máme za to, že jedna pobočka pro více než čtyřiadvacet tisíc obyvatel je málo,“ upozornil Horníček.

Reakce na rušení pošt v Hodoníně: Jsme naštvaní, vzkazují oslovení obyvatelé

Také hejtman Grolich plánuje další jednání s Českou poštou. „Dlouhodobě chystáme jednání na 27. dubna na krajském úřadě, kam jsme přizvali starosty měst a městských částí, kteří mají zájem. Já jsem dnes od České pošty chtěl data a kritéria, podle kterých se rozhodovali. Slyšel jsem argumenty, které jsem chtěl slyšet. Chápu jejich rozhodnutí. Také ale chápu argumenty, proč se to někde jeví nelogické,“ vyjádřil se ve středu hejtman.

Připomněl, že s poštou představených dat by například v Hodoníně, když tam zůstane pouze jedna pobočka, má být člověk za pět minut odbavený.