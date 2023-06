Šance na setrvání poštovních služeb ještě po nějakou dobu žila právě v Bažantnici, kde byla navíc pošta v nájmu u města. Jenže jednání o možné záchraně v podobě Pošty partner plus ztroskotala. Vedení radnice to odmítlo jako neekonomické, náklady na provoz by totiž přešly právě na město.

Boj o poštu v Bažantnici. Nechtějí o tom slyšet, zní z Hodonína po jednání

To také na posledním jednání vzali hodonínští zastupitelé téměř bez připomínek na vědomí. „Myslím si, že toto rozhodnutí je nešťastné pro občany Bažantnice. Vadí mi, že se to aspoň na rok nezkusí,“ oponoval opoziční zastupitel Vítězslav Krabička.

Podle informací z radničního odboru ekonomiky a financí by zřízení a provoz Pošty partner plus stálo Hodonín milion a čtvrt ročně. Jednorázové vybavení s proškolením by vyšlo na dvě stě tisíc korun a dalších více než jeden a půl milionu by obnášely každoroční náklady, v tom jsou především výplaty dvojice zaměstnanců. Očekávaná roční tržba by pak měla činit 384 tisíc korun.

Seznam rušení pošt na jižní Moravě oznámený v úvodním čtvrtletí letošního roku.Zdroj: Deník/Tomáš Marek„Vzhledem k výši nákladů na provoz této pobočky, které by šly plně za městem, vytížení této pobočky, k informaci od České pošty, že od rozhodnutí o provozování pobočky Pošta partner plus do zahájení faktického provozu je třeba počítat se čtyřmi až pěti měsíci, se provozování pobočky Pošta partner plus městem jeví jako neekonomické řešení,“ stojí ve zprávě pro zastupitele, kterou vypracoval vedoucí ekonomického odboru Marián Maňák.

Cestou ničivého tornáda na Moravě: Jizvy po neštěstí jsou v obcích stále vidět

Navíc teprve v červnu dostali Hodonínští od pošty výpověď z nájmu. „Od prvního července začne běžet tříměsíční výpovědní lhůta. To je to jejich šetření,“ řekl na zastupitelstvu hodonínský starosta Libor Střecha.

Průměrný denní počet transakcí spojených s obsluhou lidí na pobočce v Jilemnického ulici je podle pošty 278. Mezi nimi převládá použití poukázek a balíkové služby. Jako výhody pošta uvádí pružnější otevírací dobu, udržení základních služeb a občanské vybavenosti v místě nebo rozšíření či zachování zaměstnanosti.

Budou fronty?

Pobočku v Bažantnici využívá často i několikrát týdně například Pavol Čech. „Zdejší pobočka je opravdu hojně navštěvovaná, navíc má ze dvou stran bezbariérový vstup. Nedokážu si představit, jak to bude vypadat na hlavní poště, když tam dorazí lidé také z ostatních poboček. Přitom i tady na naší musím leckdy čekat ve frontě, hlavně v pondělí dopoledne se tady najednou sejde i deset až patnáct lidí,“ svěřil se Deníku před několika dny Čech. Ohledně jednáním vedení radnice a České pošty k záchraně pobočky byl skeptický.

Podobně jako v Hodoníně dopadla i jednání v nedaleké Břeclavi o Poště partner Plus pro část Charvátská Nová Ves. Podle vyjádření břeclavské radnice jsou podmínky, jak je nastavila Česká pošta, ekonomicky nepřijatelné.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Naopak ve Znojmě doufají, že od začátku září rozjedou v tomto režimu rušenou pobočku v části Přímětice.

„Stále čekáme na finální podobu smlouvy. Poté nám Česká pošta konečně může připravit pobočku k předání. Jsme nuceni ještě počkat a bohužel budeme muset přestát i uzavření této pobočky ze strany České pošty během letních prázdnin. Nicméně věřím, že Česká pošta dodrží dohodnuté termíny a že pobočku otevřeme pro občany Přímětic a okolí nejpozději právě prvního září,“ uvedla starostka Ivana Solařová.

Ve Znojmě by tak měly i po vlně rušení fungovat na podzim čtyři z celkem pěti poboček. V Hodoníně to bude jedna ze čtyř. Jak dodal v pondělí večer mluvčí České pošty Matyáš Vitík, tak k prvnímu červenci se plánuje, že bude otevřeno sedm pošt Partner Plus.