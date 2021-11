Pětimilionovou injekci ale Bzenečtí aplikují do zámku zřejmě až v příštím roce, a to vzhledem k přípravě výběrové řízení a samotného zadání tendru pro tyto první opravy. „V návrhu rozpočtu na rok 2022, který připravujeme, je dalších pět milionů korun na zabezpečení projektových prací pro rekonstrukci zámku,“ uvedl bzenecký starosta Pavel Čejka.

Místní referendum k tomu, aby zámecký komplex zůstal v majetku města



* Počet oprávněných voličů: 3 496

* Účast: 2 178 (62,3 %)

* Pro ANO: 1 416 (65,70 %)

* Pro NE: 677 (31,1 %)

Zřízení speciálního výboru pro zámek navrhl zastupitel Miroslav Goliáš. „Výbor se zakládá pro to, aby se tam něco začalo dít a posunulo se to dál. Aby spolupracoval s radou, zastupiteli, investičním odborem a byl nápomocný vedení města,“ řekl Goliáš před hlasování o zřízení výboru. To skončilo jednohlasnou podporou.

Zastupitel Radomil Paták navrhl i konkrétní úkoly pro výbor. „Bude plnit úkoly stanovené zastupitelstvem města směřující k provedení celkové rekonstrukce zámku. V první období je bezodkladně nutné odstranit statická porušení hlavní budovy a odstranit další závady způsobené zanedbanou údržbou. A současně zahájit diskusi s širokou veřejností na téma dalšího využití zámku,“ uvedl Paták. Mezi dalšími schválenými úkoly navrhl i odvedení srážkových vod mimo kanalizaci, protože v roce 2020 platby za odvedení vody dosáhly až na 480 tisíc korun.