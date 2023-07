Složitější cestu budou mít řidiči v nadcházejících dnech při průjezdu přes Veselí nad Moravou. Silničáři budou od pondělí opravovat úsek silnice I/55 uvnitř města. „Provoz v úseku od ulice Břehy po Karlovu ulici bude vedený kyvadlově," uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Zprovoznění dvojice okružních křižovatek ve Veselí nad Moravou na silnicích I/54 a I/55. | Foto: Deník/Petr Turek

Dopravu budou na místě řídit semafory. Silničáři upozorňují řidiče, aby počítali se zdržením. Omezení skončí v úterý 18. července. Silnice I/55 je velmi frekventovaná, vede z Jihomoravského kraje až do Olomouckého. Denně opravovaným úsekem projede v průměru přes osm tisíc aut denně.

Od loňska jsou ve Veselí zprůjezdněné dvě okružní křižovatky v centru města. „Cílem stavby dvou okružních křižovatek bylo zvýšení bezpečnosti v centru Veselí nad Moravou, protože silnice I/55 je velmi vytížená,“ uvedl loni ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Rondely jsou v místech, kde se střetávají dvě silnice první třídy: 54 a 55. „Už to bylo potřeba, silnice byly totiž věčně ucpané. Těšíme se, že už to konečně vyzkoušíme a projedeme se po novém. Pro cyklisty jsou tady navíc pásy, takže i pro ně je to lepší,“ svěřila se po zprůjezdnění například Jitka Krejčová.

Při stavbě okružních křižovatek archeologové u přilehlého kostela Panny Marie navíc prozkoumali více než pět set hrobů.