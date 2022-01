„Na základě zkušeností po tornádu už víme, že dobrovolníci by měli dorazit na místo až několik dnů po katastrofě. V prvních hodinách je tam opravdu práce především pro zdravotníky, hasiče a policisty – zdravotníci poskytují první pomoc a odváží zraněné do nemocnic, hasiči s těžkou technikou zajišťují odklízení sutin a škod po ničivém živlu. Na úzkých komunikacích v obci nebylo opravdu dostatek prostoru pro nekoordinovaný pohyb dobrovolníků,“ sdělil Grolich.

Poklad pod budoucí D55 u Bzence: archeologové našli zbytky keltských chat

Místní i první pomáhající z okolí potvrzují, že jedním z největších problémů po tornádu byla právě koordinace dobrovolníků v prvních hodinách a dnech. Byť ti se ve výsledku stali kladným symbolem celé katastrofy. Zlata Maděřičová z Moravské Nové Vsi si ani nyní neumí představit, kdyby její rodině v polorozbořeném domu již na druhý den nepomáhali přátelé a známí. „Bez nich bych možná jela rovnou do blázince. Makali už od pěti hodin ráno a věděli jsme, že nás v tom nenechají,“ řekla žena.

Syndrom vyhoření

Zástupci kraje sdělili Deníku i konkrétnější návrhy pro dobrovolnickou pomoc v případě další podobné katastrofy. „Bude doporučeno například zřídit hned odstavné parkoviště na okraji obce, na nich bude stát i infostánek pro dobrovolníky, kteří zde dostanou potřebné informace. Zapotřebí bude, aby označení dobrovolníci koordinovali pohyb ostatních dobrovolníků v obcích. Dále bude kladen důraz na centrální a srozumitelnou komunikaci navenek, jako vytvoření webové stránky se seznamem dobrovolnických subjektů a důležitých informací,“ vyjmenovala jihomoravská mluvčí Alena Knotková.

V pěti tornádem zasažených obcích pomáhalo loni na začátku léta patnáct organizací a neformálních skupin, které zapojovaly dobrovolníky v terénu. S krajem se shodly, že se musí myslet i na psychohygienu dobrovolníků – i jim se v budoucnu mají věnovat intervenční týmy například od hasičů, aby je nezasáhl syndrom vyhoření.

Nedávné jednání u kulatého stolu iniciovalo Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje. Jako součást vytváření postupu, který bude navazovat na stávající krizové plány kraje a složek Integrovaného záchranného systému. Centrum se chystá otevřít debatu i v zasažených obcích.

Průšvih? Bezpečnost a kontroly statiků

Na to netrpělivě čeká i Zlata Maděřičová, která je šéfkou Jihomoravské komunitní nadace. Za největší průšvih v prvních hodinách po tornádu nepovažuje živelnou dobrovolnickou aktivitu, nýbrž podle ní nedostatečné zajištění bezpečnosti poškozených lidí a kontroly statiků. „Někteří lidé ve značně poškozených a možná nestabilních domech přečkali noc. Co kdyby přišel další vichr? Odpovědné osoby mohou děkovat Bohu, že pak pod sutinami nezemřel někdo další,“ vyjádřila se.

Nemocnice v Kyjově zdražuje: řidiči zaplatí za parkování padesátikorunu

Podle Maděřičové měli mít hasiči pokyn, aby ještě daný večer naložili obyvatele poškozených domů do speciálně vyčleněných autobusů a odvezli je do předem určených náhradních ubytování, jako třeba tělocvičen. „Další věc - statici měli nastoupit co nejdřív. Odpovědná osoba měla požádat o jejich akutně potřebné služby přímo přes média. Problémem bylo také barevné označování domů kříži kvůli statice. Mnozí místní nevěděli, co která barva vlastně znamená, byli zmatení,“ vytkla.

Předáváním zkušeností z mimořádné situace mezi kraji žena vítá. K podobné mimořádné situaci může nečekaně dojít kdekoliv v republice. Mezikrajskou spolupráci a koordinaci v této oblasti považuje za velmi důležitou například i hejtman sousedního Zlínského kraje Radim Holiš. „Věřím, že si s kolegy z ostatních krajů dokážeme předat cenné zkušenosti na základě konkrétních případů z praxe. Ochrana a bezpečí našich obyvatel musí být na prvním místě,“ uvedl Holiš.