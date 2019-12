Především řetězce lákají po Vánocích na zlevněné zboží. Řada lidí čeká na levnější zboží a nakupuje v kamenných obchodech, e-shopech i v zahraničí. Ochránci spotřebitelů nakupující nabádají k prověřování cen.

Povánoční slevy a nákupy. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavla Krůčková

Už o svátcích si lidé na Hodonínsku mohli vybírat zboží z povánočních slev a výprodejů. Často pouze stačilo otevřít poštovní schránky a inzertní letáky v nich už lákaly do nákupních center na zvýhodněné ceny, s údajnými slevami dvacet až osmdesát procent. „Vím, že kvůli lákavým slevám jezdí nakupovat řada lidí. Ale tyto akce příliš rád nemám, navíc si myslím, že se by se nám nákup prodražil kvůli spotřebovanému benzínu,“ svěřil se svým názorem Miroslav Vaculík. Pokud by jel za výprodeji do okresního města, tak i se zpáteční cestou do Vřesovic musí totiž počítat s ujetím zhruba šedesáti kilometrů.