Zaplavená je nyní především kukuřice. „Ještě se totiž nezačala sklízet. Na polích ale stojí také většina slunečnice. Další ztráty může přinést nástup plísní, které jsou pro krmiva velice ošemetné. Slunečnici hrozí hniloba a plíseň šedá. Hledí z toho velká škoda,“ posteskl si předseda.

Další ztráty hrozí zemědělcům u zaplavené kukuřice ještě z jiného důvodu. „Nebude možné v řádném termínu oset. Po kukuřici bývá jako následná plodina pšenice. Pokud se kukuřici podaří sklidit až někdy v listopadu, tak se už nebude dát zaset. Rozhodí se osevní postup a problém pak bude i s tím, co se tam, kde teď stojí kukuřice ve vodě, naseje v příštím roce,“ upozornil Chaloupka.

Zároveň se pokusil popsat příčiny toho, proč některá pole na Hodonínsku připomínají spíše ta rýžová.

„Srážek spadlo tolik, že se nestačily vsáknout a nestačily ani odtéct. A meliorační systémy, které by měly vodu teoreticky odvádět, jsou dílem zanedbané a dílem podléhají snahám o znefunkčnění kvůli ekologickým aktivitám o zadržení vody v krajině,“ řekl předseda.

Co dále?

Dále uvedl, že někde sehrálo svou roli také to, že vodní toky nebyly vyčištěné nebo prohloubené. Některé pak jsou skoro na úrovni okolního terénu. „Voda z polí tam pak nemůže stékat. Jako řešení tohoto problému se ale očekává pouze to, že to tam vyschne,“ podotkl zemědělec.

vodou zatopené Očovské louky na okraji Hodonína, šlo o důsledek vytrvalých dešťů. Stav v neděli před polednem 15. září 2024