Škody napáchala bouřka, která se v pondělí prohnala Hodonínskem. Kromě silného deště se projevila například v Mutěnicích, kde začala hořet střecha.

Blesk v pondělí způsobil požár střechy rodinného domu v Mutěnicích. | Foto: hasiči

Krátce po devatenácté hodině tam do domu uhodil blesk. Na místo vyrazili kvůli požáru střechy rodinného domu hasiči, a to hned čtyři jednotky.

„Oheň zachvátil izolaci a trámy střešní konstrukce. Plameny jsme dostali pod kontrolu o půl deváté večer,“ informoval mluvčí hasičů Petr Příkaský.

Jeho kolegové následně vyhledávali s termokamerou skrytá ohniska, a to i z výškové techniky.

Následky dešťů na Hodonínsku. Voda a bahno ve Veselí, požár v Mutěnicích

Hasičům se podařilo plameny zcela uhasit krátce po jednadvacáté hodině. „Vyšetřovatel vyčíslil škodu na jeden a půl milionu korun. Kolegové zásahem uchránili majetek za čtyři miliony korun. Při požáru se nikdo nezranil,“ shrnul mluvčí hasičů.

Následky silného deště a bouřky napáchaly škody také na dalších místech jižní Moravy. Jen na Hodonínsku hasiči zasahovali do půlnoci u dvanácti události, z toho osmkrát šlo o čerpání vody.

Zbylé čtyři výjezdy připadají na odstranění nebezpečných stavů. Zejména ve Veselí nad Moravou nadělal příval vody lidem problémy. Hasiči tak vyrazili čerpat vodu hned ze tří míst v Zarazicích a následně i do dalších lokalit v samotném městě.

„Bylo tady hodně čerpání vody, hlavně v Zarazicích, kde jsme přejížděli od jednoho domu ke druhému. Vodu jsme čerpali minimálně na sedmi adresách,“ oznámil velitel veselské požární stanice Petr Heinig.

Jak dále nastínil, jeho kolegové vodu odčerpávali ze zasažených sklepů a garáží. Na následky přívalových dešťů tak použili nejdříve kalová čerpadla, dále pak průmyslové vysavače.

Důvodem pro zaplavení sklepů a garáží, kde nastoupalo v průměru dvacet centimetrů vody, by to, že velký příval vody nestihla hned pobrat kanalizace. Následky podobných přívalových dešťů řeší ve Veselí zhruba jednou ročně. Další čerpání vody hlásili hasiči později z Kyjovska, a to z Hovoran a Žarošic, kam se od Kyjova přesouvaly i blesky.