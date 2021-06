Pro dobrovolníky na jižní Moravě už v neděli není místo ani práce. Ve obcích, které zničilo tornádo, budou potřeba později.

Příjmové středisko v Břeclavi se plní hromadou potřebných věcí pro zasažené tornádem. | Video: Deník/Oldřich Haluza

„Prosíme dobrovolníky, aby na místo už dnes nejezdili. Policie další lidi otáčí, i ty, co přijeli zdaleka. Dobrovolníci, co tam jsou nyní, stačí, pro další by aktuálně už nebylo místo a práce. Díky moc za ochotu! Bude vás potřeba taky za týden, dva a dál," vyzval v neděli jihomoravský hejtman Jan Grolich.