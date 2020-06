Poslední zvonění tohoto školního roku se blíží. Jenže ani pak v řadě škol v hodonínském okrese třídy neutichnou. Pracovat tam totiž začnou dělníci se sbíječkami, zedníci s maltou či elektrikáři.

Navíc do dvou základních škol ve Veselí nad Moravou přijdou i žáci prvního stupně. „Poprvé se u nás otevře prázdninová družina,“ přiblížil novinku veselský místostarosta a garant městského školství Petr Kolařík.

Radnice tak chce vyjít vstříc rodičům, kteří potřebují v práci dohnat to, co za nouzového stavu a při zavření škol nestihli. O novinku je ale zatím jen omezený zájem. „Máme patnáct přihlášených dětí, ale na některé dny jen dvě nebo tři,“ sdělil ve středu ředitel Základní školy Hutník Radek Maršálek. Družina bude otevřená od 6.30 do 16.00. Rodiče zaplatí za den za jedno dítě sto korun, většina z toho je za jídlo.

Kromě dětí budou ve škole i stavební dělníci. Ti obsadí tentokrát červený pavilon. „Bude se tu provádět další etapa kompletní rekonstrukce elektroinstalace,“ podotkl starosta Petr Kolář.

Nejen do nového slaboproudu a silnoproudu se chtějí pustit v Hodoníně v Základní škole Vančurova. Tady počítají s instalováním dvou bezbariérových plošin a výtahu, dále s úpravami a bezbariérovým řešením přírodovědných a jazykových učeben. Zahájení stavebních prací se ale kvůli pandemii koronaviru posunulo. „Chtěli bychom, aby se začalo aspoň v prvním týdnu v červenci. Doufám, že se vše stihne ještě v prosinci tohoto roku. Pokud se to podle harmonogramu nestihne, tak budeme muset hledat náhradní prostory pro čtyři sta žáků,“ upozornil ředitel ZŠ Vančurova Andrej Pavlíků.

O prázdninách se má pracovat v Hodoníně i na nové elektroinstalaci v mateřských školách Pravoslava Veselého a Žižkova. Tam chce radnice i odvlhčit jídelnu. Do prázdninového provozu se letos zapojí v okresním městě pět mateřských škol. „V týdnu od 24. srpna do 31. srpna budou všechny uzavřeny,“ doplnil mluvčí radnice Josef Horníček. Investice do oprav mateřských škol vítá například Kateřina Helešicová. "Určitě je to potřeba. Bohužel prázdninový provoz mateřské školy syn nevyužije, neboť jsem na rodičovské dovolené. Přesto že by chtěl, tak do školky chodit nesmí," poukázala maminka.

Také žáci v druhém nejlidnatějším městě okresu se dočkají novinek. Na půdní vestavbě, kde budou nové učebny, už pracují na základní škole v kyjovské městské části Bohuslavice. V polovině července se začne s pracemi v Základní škole Dr. Joklíka. „Projekt zahrnuje modernizaci dvou interiérových tříd a vybudování nové exteriérové třídy v atriu školy,“ uvedla Andrea Šimečková z kyjovského odboru školství. Na Újezdě chtějí opravit podlahu v tělocvičně, vyměnit tabule či provést rekonstrukci šaten.

To ve čtvrtém největším městě, v Dubňanech, by měli žáci po prázdninách za školou spatřit nové oplocené multifunkční hřiště. Až v srpnu se má začít zastavět ve Strážnici z tělocvičnou tamní Základní školy Školní přístavba pro učebny dopravní výchovy a pracovních činností.

Zdroj: Deník / Petr Turek

Do jedné z nejnákladnějších staveb se vrhnou ve Vracově. Nové učebny fyziky, informačních technologií, chemie a biologie postaví v nástavbě Masarykovy základní školy v Komenského ulici. „Začít chceme co nejdříve. Školní rok z tohoto důvodu bude u nás končit už v pátek šestadvacátého, kdy dostanou děti vysvědčení. Práce bychom chtěli zahájit bezprostředně se začátkem prázdnin,“ dodal vracovský místostarosta Petr Fridrich.

Výběr novinek v základních školách

• Hodonín, ZŠ Vančurova (na snímku): bezbariérové odborné učebny, výtah, nové rozvody dat, slaboproudu a silniproudu

• Kyjov, ZŠ Bohuslavice: půdní vestavba s novými učebnami

• Kyjov, ZŠ Dr. Joklíka: nová exteriérová třída v átriu školy

• Kyjov, J. A. Komenského: opravy podlah, šatech, nové tabule

• Veselí nad Moravou, ZŠ Hutník: nová elektroinstalace

• Dubňany: nové multifunkční hřiště za školou

• Strážnice, ZŠ Školní: přístavba učebny dopravní výchovy

• Vracov: půdní vestavba s novými odbornými učebnami