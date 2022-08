„Tehdy kolem toho byly silné emoce, které se projevovaly hlavně slovně, ne fyzicky. Jen tehdejšímu starostovi Javorníka někdo vymlátil okno na rodinném baráku. Doletěl sem i český ministr vnitra Ruml s tím, že dokud bude ministrem, tak to bude U Sabotů naše. Ale bylo to jinak. Uklidnění situace přinesly až peníze na odškodnění. Ani vztahy v rodinách se nezpřetrhaly,“ zavzpomínal dokumentátor a dlouholetý dopisovatel Deníku Antonín Vrba ze sousední Velké nad Veličkou.

Přesto řada lidí z osady U Sabotů odešla, a to právě do Velké. Tam dokonce vznikla nová ulice. Do největší obce na Horňácku se stěhoval s rodinou i Martin Sukup, který se kvůli rozhodnutí politiků ocitl před pětadvaceti lety nově na slovenském území. Přitom třeba fotbalové hřiště, které měl před domem, zůstává doposud za hraničními kameny. Tedy na moravské straně. „Chtěli jsme, aby děti chodily do školy do Velké, kde jsem měl podnikání i práci. Tak jsme se tam přestěhovali a začali jsme stavět rodinný dům. Zvykli jsme si tady,“ řekl Veličan.

Na slovenské straně mu zůstali někteří kamarádi, známí a dokonce i bratr. „Problémy byly ze začátku hlavně s úřady, lidé hodně nadávali na celnici, přes kterou museli přejíždět. Lidi nevěděli, co bude dál a jaké ještě nastanou komplikace. Ty se ale objevily až kvůli různým covidovým omezením, kdy se nedalo projet skrz betonové zátarasy,“ zavzpomínal Sukup.

Hodně ale místním usnadnil přechod přes hranice vstup obou zemí do Evropské unie a schengenského prostoru. To znamenalo i zrušení neoblíbené celnice. „Za těch pětadvacet let si to už sedlo a lidé si zvykli, že žijí ve dvou státech. Z tehdejších změn se stávají pomalu zapomenuté dějiny. Jezdívám do Vrbovců, mám tam spoustu známých, také lidi z Vrbovců jezdí na kulturní akce k nám,“ přiblížil současné vztahy bývalý obyvatel osady U Sabotů.

Tento název ale zůstává ve slovenských Vrbovcích je na rozcestníku Klubu českých turistů. Do roka od územních změn se totiž v roce 1998 změnilo i jméno místní části, a to na Šance. Začaly tady růst památné stromy věnované slovenským buditelům jako například Štúrovi či Hurbanovi. „Je tam zrekonstruovaná hasičská zbrojnice. A snažíme se tuto část zaintegrovat do obce,“ uvedl Dušan Eliáš, starosta Vrbovců. Centrum obce je totiž od Šance vzdálené ale asi čtyři kilometry.

O to důležitější je řešení současného problému. „Řešíme to, že nám chtějí zrušit vlakové spoje mezi Vrbovci a Myjavou. Nebyla by pak návaznost ani spoje z Velké nad Veličkou. Sedmnáctého srpna kvůli tomu budeme mít jednání se županem našeho kraje,“ upozornil starosta. Právě do zmíněné Myjavy platí i jihomoravská integrovaná jízdenka.

Také tamní nádraží před čtvrtstoletím měnilo svůj název z Javorníku nad Veličkou na Vrbovce. Lidé, kteří tady vystupují, ale hned za staniční budovou narazí na hraniční kameny a také hotel, který je ale už na Moravě. Podobné situace jsou i dole v zastavěné části, kdy místní sice bydlí na Slovensku, ale parkují svá auta na druhé straně silnice, tedy částečně už v České republice. Místní se ale příliš k dění před pětadvaceti lety vracet nechtějí. „Byla určitá rivalita mezi Čechy a Slováky. A pak přišli Klaus s Mečiarem, a ti chtěli rozbít republiku, a přitom to teď vypadá, že jsou kamarádi,“ dodal jeden z místních mužů, který se však nepředstavil.