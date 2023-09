/FOTO/ Téměř dvacet řemeslníků po tři dny představí svůj um a také nabídnou návštěvníkům možnost zažít vytváření výrobků na vlastní oči i svými rukama. To vše na nádvoří zámečku Masarykova muzea v Hodonína.

Řemeslné dny na nádvoří hodonínského zámečku. | Foto: Tomáš Gronský

Řemeslné dny odstartují v úterý dvanáctého září a příchozí mají vstup zdarma. „Celá akce klade důraz na interaktivitu, a proto si zde návštěvníci budou moci některé řemeslné postupy také sami vyzkoušet – například práci kováře, keramika, brusiče skla, soustružníka nebo řezbáře. Zájemce si také může bezplatně nazdobit perníček, vyzkoušet pletení z proutí nebo vysypávání lidových ornamentů pískem,“ přiblížil etnograf Masarykova muzea Tomáš Gronský.

Upozornil taktéž na to, že k vidění budou ukázky výroby modrotisku, zdobení pastýřských píšťal nebo loutkářské umění. „Některé z hotových výrobků si návštěvníci budou moci zakoupit přímo od výrobců. Součástí akce je také doprovodný program Kouzlo starých řemesel. Nejen dětský návštěvník může házet podkovou, razit mince nebo třeba zjistit, jak a co se práší praklem,“ nastínil etnograf.

Díky finanční záštitě česko-slovenské přeshraničního projektu Rozděleni – stále spolu/ Rozdelení – stále spolu je vstup na akci i zkoušení technik pro všechny účastníky zdarma. Během tří dnů od dvanáctého do čtrnáctého září tak mohou návštěvníci v čase od 8.30 do 12.00 a od 12.30 do 16.30 obdivovat šikovné ruce celkem devatenácti řemeslníků.