Omezit návštěvu úřadů musí od pondělí 12. října lidé na Hodonínsku. Kvůli koronavirovým opatřením jsou totiž úřední hodiny omezené na dva dny v týdnu.

Hodonín, ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Rapco

Městský úřad Hodonín mohou lidé v úředních záležitostech navštívit v pondělí od osmi do jedné a ve středu od dvanácti do pěti. V úterý, čtvrtek a pátek dopoledne funguje pouze podatelna. Ve Veselí nad Moravou zůstaly hodiny nezměněné, jen úředníci doporučují, aby se žadatelé objednali předem. Otevřeno je v pondělí a ve středu od osmi do pěti, v úterý od osmi do dvanácti a v pátek od osmi do dvou hodin odpoledne. Změn ale doznala agenda registru vozidel. Lidé mohou přijít každý den, kromě čtvrtku, který je neúřední. Musí se ale objednat předem na určitý čas. V Kyjově na městě obslouží žadatele od osmi do jedné a ve středu od dvanácti do pěti hodin.