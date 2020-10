Úřední doba Městského úřadu Hodonín ve všech jeho budovách je v pondělí v době od 8.00 do 13.00 a ve středu od 12.00 do 17.00 hodin. Mimo tyto úřední dny nebudou otevřeny ani podatelna a pokladna Přednost má dálkový způsob kontaktu s úřadem, jakými jsou telefonický a písemný styk a platby bezhotovostním převodem.

Kyjov

Po dobu nouzového stavu jsou úřední hodiny pro veřejnost zúženy na pondělí 8:00 – 13:00 a středu 12:00 – 17:00. Nadále platí hygienická opatření i výzva k vyřizování pouze neodklaných záležitostí.

Bzenec

Úřední hodiny jsou po dobu nouzového stavu v pondělí od 08:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00, ve středu od 12:00 do 17:00. Matrika: vn utných případech po tel. domluvě 518 306 421.

Veselí nad Moravou

Návštěva městského úřadu je do odvolání možná pouze po po předchozí rezervaci elektronicky nebo telefonem.

Úřední hodiny jsou pondělí a středa 08:00 – 17:00, úterý a pátek 08:00 – 12:00, vždy pouze po předchozí rezervaci. Rezervaci na volný termín bude možné provést dálkově v elektronickém objednávkovém systému na webu úřadu nebo u agend neuvedených v elektronickém objednávkovém systému také telefonicky, případně na kontaktním místě úřadu (pracoviště podatelny u vstupu do budovy městského úřadu v parku Petra Bezruče 697). Na volné termíny se lze dotázat na podatelně tel. 518 670 111, 518 670 117 nebo u příslušného úředníka.

Strážnice

Úřední hodiny jsou v pondělí a středu 12.00 - 17.00. Lidé mají své věci přednostně vyřizovat elektronicky a telefonicky.

Vracov

Městský úřad bude po dobu nouzového stavu otevřen jen pondělí od 7 do 12 hod. a ve čtvrtek od 12 do 17 hod.

Odběrová místa

Brno

Fakultní nemocnice u sv. Anny

Pavilon C, vstup z Leitnerovy ulice

Pro osoby se žádankou i samoplátce

Online rezervace: https://c19.fnusa.cz

Pracovní doba: pondělí – neděle 7:00 – 18.30

Fakultní nemocnice Brno-Bohunice

Jihlavská 20, Brno. Drive in z ulice Kamenice, pěší jen od Campus Square (mobilní odběrové místo jezdí po území kraje)

Jen pro osoby se žádankou

Online rezervace https://www.reservio.cz/b/fn-brnocovid19 (i pro mobilní odběrové místo)

Pracovní doba: pondělí – neděle 8.00 – 17.00, mobilní odběrové místo 13.00 – 19.00

Fakultní nemocnice Dětská nemocnice Brno

Černopolní 22a , Brno

Jen pro děti se žádankou

Online rezervace: https://detibrno.reservio.com

Pracovní doba: pondělí -neděle 10.00 – 22.00

Nemocnice Milosrdných bratří

Polní 3, Brno (u pavilonu rehabilitace)

Pro osoby se žádankou

Rezervace: https://rezervace.aeskulab.cz/vysetreni/covid-19-pcr-vysetreni-pritomnosti-koronaviru-sars-cov-2?step=1

Pracovní doba: pondělí – pátek 11.00 – 19.00, sobota a neděle 9.00 – 13.00

Elisabeth Pharmacon

Rokycanova 5, Brno-Židenice

Pro osoby se žádankou i samoplátce

Online rezervace: http://www.e-gene.cz/

Pracovní doba: pondělí – pátek 8.00 – 18.00

Spadia lab Brno Veveří

Veveří 64, Brno (první patro)

Pro osoby se žádankou i samoplátce

Online rezervace: https://www.spadia.cz/verejnost/vysetreni/objednavka-vysetreni/

Pracovní doba: pondělí – pátek 8.00 – 16.20 (polední pauza 12.00 – 12.30)

Synlab Brno Zahradníkova

Brno, Zahradníkova 2

Pro samoplátce

Online rezervace: https://rezervace-synlab.cz/

Pracovní doba: pondělí – pátek 6.30 – 11.00

Cytogenetická laboratoř Brno

Veveří 39, Brno (odběrový stan ve dvoře)

Pro osoby se žádankou i samoplátce

Rezervace: samoplátce https://covid-4035.rostiapp.cz/zadanka_online/, osoby se žádankou tel. 776 329 064

Pracovní doba: pondělí – pátek 8.00 – 15.00

IFCOR Dobrovského

Dobrovského 23, Brno Královo Poel

Pro osoby se žádankou i samoplátce

Online rezervace: https://www.ifcor.cz/index.php

Pracovní doba: 10.00 – 18.00

Medila Poliklinika Brno Lesná

Halasovo náměstí 1, Brno – Lesná

Pro osoby se žádankou

Online rezervace: https://reservatic.com/cs/public_services/medila-spol-s-r-o-0-covid-19-medila-brno

Pracovní doba: pondělí a pátek 8.00 – 11.00, úterý – čtvrtek 14.00 – 17.00

Brno-venkov

Nemocnice Ivančice

Široká 390/16, Ivančice (u hlavního vjezdu)

Jen pro osoby se žádankou

Online rezervace: https://reservatic.com/cs/public_services/nemocnice-ivancice-prispevkova-organizace-odberove-misto-covid-19/calendar?operation_id=4943&no_select_place=&place_id=2400#select_year

Pracovní doba: pondělí – pátek: 8.00 – 10.30

Nemocnice Tišnov

Purkyňova 279, Tišnov (v parku nemocnice, boční vchod z ulice RIegerovy)

Pro osoby se žádankou

Online rezervace: http://rezervace.nemtisnov.cz/

Pracovní doba: pondělí, středa a čtvrtek 6.00 – 10.00

Blansko

Nemocnice Blansko

Sadová 33, Blansko (parkoviště u lékárny v areálu nemocnice)

Pro osoby starší 18 let se žádankou

Rezervace: https://www.nemobk.cz/testovani-covid/, tel. 601 086 145 pracovní dny 13.00 – 15.00

Pracovní doba: pondělí – pátek 7.00 – 15.00

Nemocnice Boskovice

Otakara Kubína 179, Boskovice (ve dvoře u mikrobiologického oddělení)

Pro osoby se žádankou

Telefonická rezervace na čísle 516 491 616

Pracovní doba: pondělí – pátek 7.00 – 15.00

Břeclav

Nemocnice Břeclav

U nemocnice 1, u nákladní brány mezi hlavním vchodem do nemocnice a městským parkovištěm

Pro osoby se žádankou

Online rezervace: http://covid.nembv.cz/

Pracovní doba: pondělí a středa 8.00 – 12.00

Hodonín

Nemocnice TGM Hodonín

Purkyňova 11, Hodonín

Pro osoby se žádankou

Rezervace: https://booking.reservanto.cz/Modal/?id=15427 nebo na tel.: 518 306 166

Pracovní doba: pondělí 11:30 - 14:00, úterý 10:00 -12:00 středa a čtvrtek 12:00 - 14:00, pátek 7:00 -9:00

Spadia lab Rohatec

Vítězná 2, Rohatec

Pro osoby se žádankou i samoplátce

Online rezervace: https://www.spadia.cz/verejnost/vysetreni/objednavka-vysetreni/

Pracovní doba: pondělí – pítek 8.00 – 12.00 (samoplátci 8.00 – 10.00, se žádankou 10.00 – 12.00)

Vyškov

Nemocnice Vyškov

Purkyňova 36, Vyškov (ambulance LSPP)

Pro osoby se žádankou

Online rezervace https://nemocnice-vyskov.reservio.com/

Pracovní doba: pondělí – pátek 7.00 - 15.00

Znojmo

Nemocnice Znojmo

MUDr. Janského 11, Znojmo (před budovou G na parkovišti před nemocnicí)

Pro osoby se žádankou

Rezervace: https://webext1.nemzn.cz/objednani-test-covid-19/

Pracovní doba: pondělí -pátek 7.00 – 12.00

Synlab Znojmo

Dyjská 6, Znomo

Pro samoplátce

Online rezervace: https://rezervace-synlab.cz/

Pracovní doba: pondělí – čtvrtek 15.00 – 19.00, neděle 13.00 – 17.00