„To, co se stalo, se mi nelíbí. Chci, abych si stejně jako i další lidé mohla koupit papírové měsíční jízdenky na autobusovém nádraží. Stejně tak moje dcera, která je taky využívá. Zvláště tady v Kyjově by to mělo zůstat jako dřív, protože jít si koupit předplatnou jízdenku až na vlakovém nádraží je strašně daleko,“ svěřila se kolem čtvrtečního poledne Marie Kristová, a to na autobusovém nádraží v Kyjově.

Právě tam se ale cestující na vstupních dveřích do informační kanceláře dočtou, že od prvního listopadu měsíční kupony zakoupí pouze na vlakovém nádraží. „U nás koupíte pouze jedno úsekové,“ zní upozornění při vstupu do čekárny, kde je i informační kancelář. Právě tady se ještě v předvečer zavedení změn, tedy toto pondělí, podepsalo pod žádost o zdejší obnovení předplatných měsíčních kuponů přes padesát žadatelů z řad cestujících. „Žádáme, také i prosíme o zvážení nějaké alternativy a opětovně zavést pro cestující prodej měsíčních jízdenek v papírové podobě. Moc bychom to ocenili,“ stojí v žádosti cestujících z Kyjova a okolí, kterou má redakce k dispozici.

Jak přiblížila Monika Matulová z informační kanceláře ČSAD Kyjov Bus, cestující si na novinku stěžují každý den. „Měsíční v papírové podobě u nás lidé nejvíce používají dvou až čtyřzónové, a to od dětí až po důchodce, ale hlavně jsou to pracující, včetně zdravotních sester z nemocnice,“ přiblížila pracovnice informační kanceláře na kyjovském autobusovém nádraží.

Koordinátor krajského integrovaného dopravního systému, tedy společnost Kordis JMK, uvedl i na svém webu, že z důvodu klesajícího počtu prodaných jízdenek na poštách končí jejich prodej od prvního listopadu, podobně končí prodej papírových předplatních jízdenek na autobusových nádražích. „Jde o proces připravovaný už zhruba deset let. Cílem Jihomoravského kraje je totiž postupně přejít kompletně jen na elektronické jízdné. Ti, co si chtějí pořídit elektronickou jízdenku, se musí přihlásit na náš e-shop, zaregistrovat se a jízdenku si tam koupit. Pokud nutně potřebují jízdenky v papírové podobě, tak si je mohou koupit na vlakových nádražích, i když jsou samozřejmě dražší,“ sdělil vedoucí tarifního a rozvojového odboru Kordisu Květoslav Havlík.

Právě v případě Kyjova je ale vlakové nádraží vzdálené od toho autobusové půldruhého kilometru a cesta po svých zabere více než dvacet minut. „Je to cesta přes celé město, navíc tam a zpátky. Přitom lidé jezdí autobusy často hlavně proto, aby se z práce i s přípoji dostali co možná nejdříve domů,“ upozornila na specifika kyjovské situace Matulová.

Od koordinátora integrovaného dopravního systému ale zatím zní jasně, že se návrat nechystá. „Nepočítáme s tím, že by tady tento neefektivní provoz nadále pokračoval. V současné době tyto papírové jízdenky požívá pouze čtyřicet procent cestujících a pro to také zůstává zachován jejich prodej aspoň na vlakových nádražích,“ uvedl Havlík s tím, že nástup elektronického jízdného začal v Brně v roce 2017 a nyní je v krajské metropoli jen tento typ jízdenek. „Od roku 2020 jsou elektronické jízdenky v celém kraji a postupně narůstá počet jejich uživatelů. Naopak papírové jízdenky ubývají velice rychlým tempem,“ podotkl vedoucí rozvoje Kordisu.

Co se pak týká celkově předplatných jízdenek, upozornil na jejich výhodnost. „Proti jednorázovým jízdenkám může člověk ušetřit ročně třeba i polovinu. Při covidu se to ale rozhýbalo opačným směrem, protože cestující neměli vždy jistotu, že budou jezdit do práce. V současné době se to ale vrátilo na trend, že stále více a více přibývá uživatelů předplatních jízdenek, protože jsou výhodnější a pohodlnější,“ dodal Havlík s tím, že předplatné jízdenky využívá šedesát až sedmdesát procent cestujících.