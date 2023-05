Nečekaný nález překvapil Hodonínské při opravě věže tamní radnice. Pracovníci za pomoci vysokého jeřábu totiž sundali z vrcholu věže špičku s historickou schránkou. „Nikdo do té doby netušil, zda se ve schránce něco ukrývá. Ukázalo se, že schránka byla naposledy otevřená v roce 1999. Z této doby také pocházely jediné dokumenty, které v sobě ukrývala,“ sdělil mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Horní část radniční věže v Hodoníně prochází rekonstrukcí. | Foto: Město Hodonín

Ve schránce byla pouze zpráva o volebním období let 1994-1998, brožurka popisující procházku městem a jmenný seznam lidí, kteří v roce 1999 provedli oplechování věže. „Schránka nezůstane do budoucna prázdná. Rádi bychom příštím generacím zanechali nějakou upomínku na naši dobu a život ve městě, například mince a bankovky, noviny či městský zpravodaj, informace o covidové pandemii, tornádu, uprchlické krizi či nějaký vzkaz,“ vysvětlil Horníček. Co konkrétně bude schránka obsahovat, to se dozvíme přibližně za měsíc, kdy se plánuje její návrat na špici věže radnice.

Rekonstrukcí prochází pouze horní část věže. Hlavní práce se budou týkat instalace moderního zařízení na vnější ochranu budovy před blesky, opravovat se bude část dřevěné konstrukce včetně oplechování a středový sloupek. Práce potrvají přibližně do konce měsíce července a město vyjdou na necelých sedm milionu korun.

Radniční věž v Hodoníně je součástí památkově chráněné budovy radnice z let 1902-1904. V příštím roce 10. července uplyne 120 let od jejího otevření. Velkou rekonstrukcí prošla budova v prvních letech našeho století.

