Fiala, Bartoš a další ministři přijeli situaci řešit přímo do zasažených obcí. "Některé dotační programy, které se týkají obnovy obecního a krajského majetku, by měly být prodloužené. Ne všichni, kdo chtějí podat žádost, ji totiž mohli dobře připravit a získat finanční prostředky," uvedl Fiala.

Podle něj se budou řešit i další dotace. "Připravujeme dotační program na pomoc podnikatelům, kteří se do předcházejících dotačních titulů nevešli," řekl Fiala. Podle zástupců vlády se to týká asi deseti podnikatelů nebo rodin, podle Bartoše má jedna z nich například zničenou hospodu. "My jsme se sem přijeli seznámit s tím problémem, identifikovali jsme zhruba deset postižených rodin, které se do žádného programu nevešly. Teď se musíme podívat, jaké byly náhrady ze strany pojišťoven. My poskytneme potřebné prostředky přes kraj, na které budou moct tyto postižené osoby nebo rodiny dosáhnout," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Konkrétní částky nezmínil, vše bude v jednání.

Vacenovice a Ratíškovice staví desítky bytů pro důchodce i rodiny, podívejte

Podle Bartoše ministerstvo pro místní rozvoj uvolnilo rodinám s poškozenými domy 1,4 miliardy korun v programu Živel, smlouvy jsou na 919 milionů, ale na základě faktur a podobně se zatím čerpalo jen 354 milionů. "Lidé se možná ptají, proč je vyčerpáno přes 300 milionů, ale je to tím, že některé stavby stojí, čeká se na materiál, byla zima," uvedl Bartoš. Podle ministerstva v Hruškách lidé zažádali o rekonstrukci nebo stavbu 165 domů, v Moravské Nové Vsi to bylo 346 domů, v Hodoníně 80 domů, v Lužicích 102 domů a v Mikulčicích 223 domů. Dotace je vyplácena zpětně proti doloženým daňovým dokladům. Program je otevřen na dva roky, lidé tedy mohou žádat o podporu až do června 2023.

Bartoš dodal, že se řeší také situace, že některé stavby byly poškozené tak, že je lepší postavit je jinde. Týká se to například krajského domova pro seniory S-Centrum v Hodoníně pro více než stovku klientů. Kraj zvažuje, že ho postaví jinde, nyní prověřuje možnost v Rohatci nedaleko Hodonína.

Bouře s kroupami a tornádem o rychlosti až 300 kilometrů v hodině se prohnala Břeclavskem a Hodonínskem loni poslední červnový čtvrtek. Zanechala za sebou šest zmařených lidských životů a 1200 poškozených domů, z nichž asi 200 muselo k zemi. Vznikly škody v miliardách korun.