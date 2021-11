„Počítáme s tím, že se do Vánoc lávka otevře. Radní schválili žádost o předčasné užívání stavby, aby ji lidé mohli využívat od poloviny prosince,“ sdělil ve středu mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Pod pětapadesát metrů dlouhým přemostěním musejí zatím řidiči počítat s omezením rychlosti. To o něco dál směrem na Rohatec mohou pokračovat po I/55 po novém asfaltu. „V úseku mezi Hodonínem a Rohatcem jsme již dokončili pokládku asfaltových vrstev a nyní už jen doděláváme vodorovné dopravní značení a krajnice. Řidiči opraveným 4,6 km dlouhým úsekem již projedou bez omezení,“ uvedla ve středu mluvčí republikového Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Uprostřed úseku se nachází tak zvaná křižovatka smrti, kterou podle informací od silničářů projede po I/55 více než deset tisíc vozidel denně a ve směru od Ratíškovic dalších více než šest tisíc a od Hodonín kolem pěti tisíc vozidel denně. Tuto křižovatku plánují silničáři přestavět na okružní. „Zahájení stavby okružní křižovatky předpokládáme už příští rok,“ potvrdila Trubelíková.

Silnici I/55 u Hodonína překlenula lávka pro pěší i cyklisty. Podívejte se

Silničáři předpokládají, že stavební povolení budou mít v rukou v únoru příštího roku. Následná doba výstavby kruhové objezdu vyjde na zhruba šestnáct milionů korun a postavená má být za pět měsíců. „Myslím si, že je to dobré řešení, aby se člověk bezpečněji najel do křižovatky, a to jak pro řidiče aut, tak pro cyklisty. Přece jen se pak tudy nebude jezdit po I/55 tak rychle jako před posledními opravami,“ zamyslel se Jiří Kotásek z Ratíškovic, který stávající křižovatkou projíždí autem i na kole.

Na nedalekém Pánově navíc končí cyklostezka z Ratíškovic, která získala cenu veřejnosti v celostátní soutěži Česká dopravní stavba, technologie a inovace 2019. „Kdy a jak napojí cyklostezky - směr Ratíškovice? Začíná, končí nesmyslně na Pánově,“ ptal se čtenář Deníku Jan Kohout.

Snahy o navázání na cyklostezku jsou nyní na bedrech Mikroregionu Hodonínsko v součinnosti s okresní městem. „V současnosti Mikroregion dělá na studii. Ta by měla přivést cyklostezku od Pánova až po Černý most,“ přiblížil mluvčí radnice Josef Horníček.