Prezidentské volby v Brně: odvolil i premiér Fiala, Schillerová podpořila Babiše

/FOTO, VIDEO/ Davy lidí čekaly v pátek odpoledne ještě před vypuknutím prezidentského klání u Základní školy Pastviny v brněnském Komíně. Stovky voličů začaly do volebních místností proudit přesně dvě hodiny po poledni, na vhození hlasovacích lístků do uren si mnozí museli vystát několikaminutové fronty. Svůj hlas do urny vhodila také Alena Schillerová.

Ve druhém kole prezidentských voleb odvolila v Brně i Alena Schillerová. | Video: Deník/Terezie Sekáčová