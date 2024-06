/VIDEO/ Vlakové nádraží v Hodoníně a jeho okolí zaplavili především příznivci a obdivovatelé vlaků, které se na kolejích objevují jen výjimečně. Ducha nostalgie navodil nejen luxusní prezidentský salónní vůz, ale především parní lokomotiva Skaličák.

Historie v Hodoníně ožila na vlakovém nádraží i v jeho okolí. Parní lokomotiva Skaličák byla v obležení. | Video: Deník/Petr Turek

Tento černý fešák z ČKD dokázal i v sobotu zahalit hodonínské nástupiště hustým kouřem, kterým se ale příchozí nenechali odradit. A postupně také plnili připravenou soupravu. Na cestující čekaly historické vozy bývalé třetí třídy nazývané podle konstruktéra Rybáky. Vyráběné v letech 1938 – 1949,“ uvedla v pozvánce na jízdu parních vlaků mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

U parní lokomotivy Skaličák upozornila na to, že celá série byla vyrobena v roce 1948. „Jezdily na Moravě i na Slovensku a závěr provozu prožily na bývalé Moravské západní dráze. Krajová přezdívka Skaličák je odvozená podle deponie ve Skalici nad Svitavou. Poslední byly zrušeny v roce 1980,“ přiblížila mluvčí.

Historie v Hodoníně ožila na vlakovém nádraží i v jeho okolí.Zdroj: Deník/Petr Turek

Do Hodonína dorazil v sobotu dopoledne z Břeclavi. Následně se zaplněná historická souprava rozjela do Strážnice. Odkud se vrátila krátce po poledni do Hodonína, aby mohla další cestující odvést do Čejče.

Na okraji Lužic vznikl nový park s pláží a moly, za rohem ho mají i Hodonínští

Kromě Skaličáku, historických vozů a prezidentského salónního vozu se mohli zájemci podívat také do přistaveného Legiovlaku. Ten bude navíc v Hodoníně zdarma otevřený i v neděli. Před nádražím si pak kolemjdoucí v sobotu nemohli nevšimnout elegantních dam a také historických aut vystavených členy klubů veteránů, jako například Ford T Roaster z roku 1917 nebo Škoda Popular 995, takzvaná Liduška, z roku 1939.

Program na vlakovém nádraží a v jeho okolí je součástí oslav stého výročí návštěvy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka v Hodoníně a sto dvacátého výročí zdejší radnice.