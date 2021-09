Následně rodákovi z Hodonína převrátila celý život vzhůru nohama havárie. Po níž přišel i přes řadu operací u jednoho ucha o sluch a především postupně začal ztrácet zrak. „Střelba mě ale vždycky bavila. Když jsem přestával vidět, tak jsem přišel na naši oblastní pobočku SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých), věděl jsem totiž, že je tady možnost pro simulovanou střelbu. Ta byla první, k čemu jsem se hnal,“ svěřuje se Hudeček.

Přišel sem právě v době, kdy se v Kyjově začínal formovat oddíl simulované zvukové střelby. S ostatními tak začal trénovat a jezdit na soutěže po celé České republice. Z republikového šampionátu v Lovosicích se dokonce vracel z bronzovou medailí. „Je to smutné vzpomínání, z kterého jsem na měkko. Velice dobrý střelec Marek Šimíček nám totiž minulý týden umřel. Právě s ním jsem se utkal v rozstřelu o druhé místo a nakonec mi zůstalo to třetí,“ povzdechl si šestašedesátiletý rodák z Hodonína, který se ještě jako mladý přiženil do Mistřína.

Jak přiblížil, soutěže v simulované zvukové střelbě jsou poměrně psychické náročné. „Máte střílet šedesát ran, a to v limitu hodina patnáct minut u libovolné pistole. Ta má hlaveň až pětačtyřicet centimetrů dlouhou a váží až dva kilogramy. Když to máte na ruce šedesátkrát zvednout, tak to není žádná sranda,“ upozorňuje Hudeček.

Střílí na terč s průměrem 180 milimetrů ze vzdálenosti tří metrů. „To je jako standardní pistolí na pětadvacet metrů,“ porovnává střelec s tím, že se dá terč podle obtížnosti zvětšit, či zmenšit.

Právě on stál u vzniku Burčákového turnaje v simulované zvukové střelbě. Letos se v Kyjově uskuteční dvanáctý ročník. „Po republice je několik klubů, nejsilnější jsou pochopitelně Pražáci. Další jsou v Plzni, Lovosicích, Karlových Varech, Zlíně, Olomouci, Přerově,“ přiblížuje možné účastníky organizátor s tím, že zrakově postižení střelci jezdí často na turnaj vlakem.

Právě tím i tramvají cestuje na sportovní akce Josef Hudeček. I když nevidí, tak se věnuje i dalším sportům. Stříbro už získal v bowlingu a bronz na republikovém šampionátu v kuželkách v Opavě. Právě s kuželkami je spjatý i jeho sportovní sen. „Rád bych se zúčastnil mistrovství Evropy,“ dodává Hudeček. U příležitosti třiceti let od založení organizace pro zrakově postižené v Kyjově byl v pátek také mezi oceněnými členy sportovního oddílu zrakově postižených sportovců při TJ Jiskra Kyjov.