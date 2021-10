Za více než tři měsíce se totiž nepodařilo sehnat náhradní prostory pro S-centrum, které by mělo projít rozsáhlou rekonstrukcí za zhruba půlmiliardy korun s předpokládaným otevřením až v roce 2024. Zatím má poškozená budova jen provizorně zajištěnou střechu za 3,6 milionu korun.

Problém je ale nyní především v tom, že celé centrum je po tornádu mimo provoz. Žijící klienti tak zůstávají v řadě zařízení po celém Jihomoravském kraji, především však na Hodonínsku a Břeclavsku. Případně se nacházejí u rodin. „Jednáme o tom, abychom mohli poskytovat naše služby, byť v osekaném množství,“ uvedl ředitel s tím, že výsledky dalších jednání by mohl přiblížit ještě tento týden.

Jak vysvětlil ředitel S-centra Václav Polách, všech pětatřicet lůžek by mělo navýšit kapacity zařízení pro služby domova se zvláštním režimem. „S lehkou formou demence tam navíc už polovina uživatelů patřila. Navíc samostatný domov pro seniory v Hodoníně je,“ sdělil ředitel s tím, že právě i očekávaný trend nárůstu potřeby služeb pro lidi s demencí vedl k záměru, aby všech 140 lůžek S-centra bylo nakonec se zvláštním režimem. Před zhruba dvaceti lety se přitom zařízení otevíralo jen jako domov pro seniory.

