Kousek od státních hranic tak bylo ještě v druhé polovině letošní listopadu k vidění BMW s německou státní poznávací značkou. Ta navíc odkazovala na hesenské městečko Erbach, které je od Hodonína vzdálené více než sedm set kilometrů, tedy zhruba osm hodin cesty. "Bylo odtaženo oprávněnou osobou. Jelikož se jedná o neuzavřený případ, ve které dále probíhá šetření, nelze sdělovat bližší informace," přibližuje osud zahraniční vozu mluvčí republikové policie Petr Vala.

BMW z Německa sice z Bratislavské ulice v Hodoníně zmizelo. Avšak téměř na stejném místě v blízkosti současných hraničních kontrol ho nahradil zasněžený Volkswagen Passat. Zajímavý ale není motorem TDi, ale především tím, že podrobnosti z SPZ tentokrát zavedou za majitelem vozu do Francie do departementu Moselle. Tedy do regionu vzdáleného od Hodonína více než devět set kilometrů s desetihodinovým dojezdem na Slovácko.

„Máme nejen problémy s vozidly z cizích zemí jako příhraniční město, ale zejména s auty, o která jejich majitelé nejeví zájem,“ uvádí mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková.