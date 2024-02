U přijímaček z češtiny obsadili stříbrnou příčku. „Jsem mile překvapená a mám velkou radost. V posledním letech jsme také výborně obstáli mezi školami v celé České republice ve SCIO testech, které pravidelně píšeme v pětce a devítce, a to z matematiky, českého a anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. Je to výsledek výborné práce pedagogů a chci jim poděkovat za jejich práci a přístup,“ vysvětlila ředitelka hovoranské základní školy Kateřina Riedlová.

Za posledních pět let nejlépe zvládali přijímačky na střední školy z matematiky žáci Základní školy T. G. Masaryka v Hovoranech.

Důležitá je podle ní také důslednost u domácích příprav. „S tím také v devátém ročníku souvisejí semináře z českého jazyka a matematiky pro žáky, kteří se hlásí na střední školy. Tady si s vyučujícími každý týden procvičují typizované úkoly, které mohou očekávat u přijímacích zkoušek. Na úkolech pracují také doma a pak je probírají se svými vyučujícími,“ vysvětlila ředitelka hovoranské základní školy.

Nejúspěšnější školy na Hodonínsku podle průměrného výsledku testu z češtiny: Masarykova základní škola Ždánice 68,16 %

Základní škola T. G. Masaryka Hovorany 63,47 %

Masarykova základní škola Vracov 63,29 %

Základní škola Mutěnice 62,73 %

Základní škola Dolní Bojanovice 62,66 % Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Ta je spádová nejen pro žáky z více než dvoutisícových Hovoran, ale od druhého stupně také pro děti ze sousední Čejče, Terezína a Karlína. „V posledních letech k nám přicházejí děti i z dalších okolních vesnic. Úspěšnost našich dětí u přijímacích zkoušek je opravdu vysoká, z devadesáti procent se dostanou tam, kam chtějí,“ přiblížila Riedlová s tím, že žáci pak odcházejí k dalšímu studiu například na gymnázia v Hodoníně, Kyjově či Velkých Pavlovicích a na další střední školy, jako jsou například průmyslovky, technická lycea, zdravotní školy a další.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu. Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Zajímavostí hovoranské základní školy je i unikátní venkovní učebna s moderními technologiemi, která se tady otevřela loni v září teprve jako druhá v České republice.

Co se týká přijímacích zkoušek z českého jazyka, ty nejlépe v hodonínském okrese zvládají žáci Masarykovy základní školy ve Ždánicích. U přijímaček z matematiky skončili Ždáničtí těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě.

„Máme na český jazyk i matematiku výborné pedagogy, kteří mají odučených už řadu let, takže umí žáky na přijímací zkoušky připravovat velice dobře. Navíc je u nás ještě v odpoledních hodinách doučování formou kroužků, kde se žáci poctivě připravující na přijímačky. Lpíme tak na tom, aby se učilo. A naši poslední deváťáci, ti byli výborní,“ řekl ředitel ždánické základní školy František Markus.

Mezi městskými školami se do nejúspěšnější pětice dostali ještě školáci z Masarykovy základní školy ve Vracově. U českého jazyka obsadili bronzovou pozici a u matematiky pátou příčku. Právě u matematiky měli druhé nejvyšší průměrné procento dobře vyřešených úkolů v přijímacích testech za posledních pět let žáci Základní školy T. G. Masaryka v Čejkovicích. „Stojí za tím dobrá souhra žáků a pedagogů. Samozřejmě někteří naši žáci se účastní také soutěží v matematice, ta ale ani tak nepatří k nejoblíbenějším předmětům,“ podotkla ředitelka čejkovické základní školy Jana Martincová.

Nejúspěšnější školy na Hodonínsku podle průměrného výsledku testu z matematiky: Základní škola T. G. Masaryka Hovorany 54,70 %

Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice 50,80 %

Základní škola škola Nenkovice 50,25 %

Masarykova základní škola Ždánice 49,88 %

Masarykova základní škola Vracov 48,33 % Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Zároveň ale doplnila, že úspěšnost při řešení přijímacích zkoušek na střední školy může do Čejkovic přilákat děti z okolí, a to nejen například ze spádového Nového Poddvorova, ale také ze sousedního Starého Poddvorova. Bronzové umístění v úspěšnosti při řešení přijímacích zkoušek z matematiky si za posledních pět let zasloužili žáci ze Základní školy v Nenkovicích.

Otestujte své znalosti v aplikaci Aimos Přijímačky s Deníkem: V aplikaci Aimos si každý může otestovat své znalosti a na základě výsledků se posléze zaměřit na to, v čem má nedostatky. Aplikace také umožňuje vyhledat konkrétní základní školu a tu propojit s preferovanými středními školami. Po vyplnění vstupního testu bude uživateli vytvořen individuální vzdělávací plán, který bude přizpůsobený doplňování znalostí potřebných k úspěšnému přijetí na vybranou střední školu. Aplikace je dostupná na adrese www.aimos.cz.

Nejúspěšnější školy z hodonínského okresu dosáhly lepších průměrných výsledků než v břeclavském či kroměřížském okresu a zhruba srovnatelné s vyškovským a uherskohradišťským.