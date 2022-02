Křesťanští demokraté, kteří měli tři z dosavadních pěti senátorů za Hodonínsko, věří i v podporu svých koaličních partnerů ze Spolu. Podle informací ze stran trojkoalice řeší možné společné kandidáty pro jednotlivé senátní obvody.

Budoucí ministryně z Ratíškovic: za čtyři roky planetu nespravíme

V hnutí ANO zatím o hodonínském kandidátovi do Senátu jednají. „Budeme to řešit v následujících měsících. Zatím nominanta nemáme,“ uvedla poslankyně ANO Táňa Malá, která má poslaneckou kancelář právě v Hodoníně.

Starosta Kyjova

Nejen v Kyjově se mluví jako o možném kandidátovi na senátora o tamním starostovi Františku Luklovi, který vedl v posledních krajských volbách listinu Starostů pro jižní Moravu. „Otázky k mé případné kandidatuře do Senátu jsou zatím předčasné, v rané fázi je i hledání mého nástupce na pozici lídra Sedmadvacítky pro komunální volby v Kyjově,“ uvedl čtyřiačtyřicetiletý politik.

Právě jeho Sedmadvacítka nezávislých pravidelně obsazuje pozici kyjovského starosty, kterým je Lukl už sedmnáct let. Jak doplnil krajský předseda StaNu Radomír Pavlíček, své silné kandidáty chtějí ale postavit ve volbách do horní komory ve všech čtyřech jihomoravských obvodech, kde si voliči budou vybírat nové senátory.

Vysoké kamiony zastaví před obávaným podjezdem chytrý laser

Právě z toho, jak se rozhodne starosta Kyjova, bude vycházet při své možné nominaci Pirát a předseda finančního výboru krajského zastupitelstva, Ivo Vašíček z Čejkovic. „Pokud nebude kandidovat, tak do toho půjdu,“ řekl ke svému rozhodování Vašíček. Ten je jedním z mála Pirátů v okrese, který je starší čtyřiceti let, což zákonná podmínka pro kandidaturu. Tu už odmítl místopředseda místního sdružení Michal Švagerka z Dubňan. „Chci se totiž soustředit na komunál,“ doplnil.

Bez Škromacha

Na kandidátních lístcích do Senátu zřejmě letos volič neobjeví ani jméno Zdeňka Škromacha. O třetích senátních volbách v řadě sociální demokrat neuvažuje. „Když vidím, co se tam děje a jaký způsobem, tak popravdě dávám přednost vnoučatům. Jak už to vypadá, tak se do toho vracet nebudu. Navrhoval jsem Hanku Habartovou jako celkem úspěšnou starostku Moravského Písku a bojovnici za vodu,“ řekl někdejší místopředseda vlády. Škromach byl senátorem mezi lety 2010 až 2016.

Naopak stejně jako v posledních volbách bude pravděpodobně opět kandidovat i bývalý hodonínský místostarosta, Vítězslav Krabička. Jenže letos to nebude v barvách Moravanů, ale zřejmě Svobody a přímé demokracie. „Je navržený krajským předsednictvem,“ potvrdil jihomoravský místopředseda SPD Libor Bláha. Krabička se podle svých slov kandidatuře nebrání.

S vlastním kandidátem za Hodonínsko počítají v letošních senátních volbách i zdejší tradiční účastníci, komunisté. Potvrdila to okresní předsedkyně KSČM Lenka Ingrová s tím, že o kandidátovi bude rozhodovat okresní konference 19. března. Nebude jím ale Ivo Pojezný, který byl ještě loni v říjnu poslancem. „Odešel jsem do politického důchodu,“ podotkl Pojezný, který nyní zůstává jen zastupitelem v Kyjově.